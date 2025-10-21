Rejtélyes tárgy törte be egy amerikai repülőgép szélvédőjét, a pilóta is megsérült

A Denverből Los Angelesbe tartó United 1093-as járata csütörtökön kényszerleszállást hajtott végre Salt Lake Cityben, miután valami olyan erővel csapódott a szélvédőnek, hogy betörte az üveget, és megsebesítette az egyik pilótát - írja a New York Post. Heather Ramsey, a járat 134. utasa elmondta, hogy éppen a napfelkeltét rögzítette az ablakából, amikor az eset megtörtént. A légiutas kísérők hirtelen izgatottak lettek, majd a bejelentették, hogy rossz hírünk van, a repülőgép egy tárggyal ütközött. A gép gyorsan 3000 méteres magasságra süllyedt, Ramsey pedig arra gondolt, hogy bármikor lezuhanhatnak.

A gép kényszerleszállást hajtott végre. Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A pilóta kényszerleszállást hajtott végre

Mindannyian visszatartottuk a lélegzetünket. Határozottan érezni lehetett a feszültséget az egész repülőgépen

– mondta a pilóta.

United Airlines 737 MAX pilot injured after the windshield cracked at 36,000 while flying from Denver to Los Angeles on Thursday.



Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.… pic.twitter.com/8qNg6aA0uE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

A hatóságok még nem jöttek rá, hogy mi lehetett a rejtélyes tárgy, de elég nagy volt ahhoz, hogy kárt okozzon. A becsapódás betörte a szélvédőt, és üvegszilánkok zúdultak a pilótára, amelyek megsebesítették.

Ramsey értetlenül áll az eset körül, hiszen ilyen magasságban már nem repülnek a madarak. De akkor mi lehetett, netán űrszemét?! - tette fel a kérdést.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (Federal Aviation Administration) megjegyezte, hogy még soha egyetlen kereskedelmi repülőgépet sem talált el űrszemét.

A NASA korábban kiemelte, hogy a Föld körül keringő űrszemét mennyisége folyamatosan növekszik, és több mint 25 000 darab, 10 centiméter nagyobb tárgyat tartanak nyilván.

A többség azonban több mint 1600 kilométerrel az ütközés helye felett kering. Ramsey mindenesetre megdicsérte a pilótát, amiért megőrizte a hidegvérét, a még sérülése ellenére is. A légitársaság hozzátette, hogy a szerencsétlenül végződő járat összes utasát biztonságosan leszállították, és egy másik repülőgéppel szállították végső úti céljukra. A gép továbbra is karbantartás alatt áll, a személyzet pedig a javításon dolgozik – áll a United Airlines közleményében. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, akkor elfogyott az üzemanyag, a viharos tengerre szállt le az utasszállító gép.