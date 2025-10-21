Rejtélyes tárgy törte be egy amerikai repülőgép szélvédőjét, a pilóta is megsérült

A Denverből Los Angelesbe tartó United 1093-as járata csütörtökön kényszerleszállást hajtott végre Salt Lake Cityben, miután valami olyan erővel csapódott a szélvédőnek, hogy betörte az üveget, és megsebesítette az egyik pilótát - írja a New York Post. Heather Ramsey, a járat 134. utasa elmondta, hogy éppen a napfelkeltét rögzítette az ablakából, amikor az eset megtörtént. A légiutas kísérők hirtelen izgatottak lettek, majd a bejelentették, hogy rossz hírünk van, a repülőgép egy tárggyal ütközött. A gép gyorsan 3000 méteres magasságra süllyedt, Ramsey pedig arra gondolt, hogy bármikor lezuhanhatnak.
A pilóta kényszerleszállást hajtott végre
Mindannyian visszatartottuk a lélegzetünket. Határozottan érezni lehetett a feszültséget az egész repülőgépen
– mondta a pilóta.
A hatóságok még nem jöttek rá, hogy mi lehetett a rejtélyes tárgy, de elég nagy volt ahhoz, hogy kárt okozzon. A becsapódás betörte a szélvédőt, és üvegszilánkok zúdultak a pilótára, amelyek megsebesítették.
Ramsey értetlenül áll az eset körül, hiszen ilyen magasságban már nem repülnek a madarak. De akkor mi lehetett, netán űrszemét?! - tette fel a kérdést.
A Szövetségi Légügyi Hivatal (Federal Aviation Administration) megjegyezte, hogy még soha egyetlen kereskedelmi repülőgépet sem talált el űrszemét.
A NASA korábban kiemelte, hogy a Föld körül keringő űrszemét mennyisége folyamatosan növekszik, és több mint 25 000 darab, 10 centiméter nagyobb tárgyat tartanak nyilván.
A többség azonban több mint 1600 kilométerrel az ütközés helye felett kering. Ramsey mindenesetre megdicsérte a pilótát, amiért megőrizte a hidegvérét, a még sérülése ellenére is. A légitársaság hozzátette, hogy a szerencsétlenül végződő járat összes utasát biztonságosan leszállították, és egy másik repülőgéppel szállították végső úti céljukra. A gép továbbra is karbantartás alatt áll, a személyzet pedig a javításon dolgozik – áll a United Airlines közleményében.