Kiderült: ez lehet Jézus kereszthalálának pontos időpontja

A Biblia szerint, amikor Jézus meghalt a „kilencedik órában”, sötétség borult a földre, és a föld megremegett utolsó lélegzetvételekor. Bár a Szentírás nem ad pontos dátumot, sok történész régóta úgy véli, hogy Jézus kereszthalála Kr. u. 33-ban április 3-án, délután 3 órakor történt – írja a DailyMail.

Ez lehet Jézus kereszthalálának pontos időpontja

Woodrow Michael Kroll evangéliumi prédikátor és rádióműsorvezető új könyvében (The Day Jesus Died) a fenti időpont alátámasztására gyűjtött bizonyítékokat. Kroll számos bibliai szöveget, történelmi feljegyzést és csillagászati adatot gyűjtött össze és elemzett a dátum hitelességének alátámasztására.

Bizonyítékok nyomában: ekkor történhetett Jézus kereszthalála

Kroll szerint Márk evangéliuma írja, hogy Jézus a kilencedik órában halt meg, ami délután 3 órának felel meg. Az ókori zsidó nap tizenkét órára volt osztva, a napkelte – körülbelül reggel 6 óra – volt az első óra, így a kilencedik óra a kora délutánra esett, továbbá mind a négy evangélium tartalmaz utalást arra, hogy a kereszthalál pénteki napon történt.

A pontos dátum megerősítéséhez csillagászati számításokat végzett, a kutatás alapján arra jutott, hogy Kr.u. 33-ban április 3-án telihold volt Jeruzsálem felett, továbbá részletes holdfogyatkozás is volt. A hold vöröses árnyalata órákkal a kereszthalál után jelent meg, mely alátámasztja az újszövetségi apostolok cselekedetein olvasható részt, ahol Pál apostol azt írta, a Hold vérré változik.

Bár egyes tudósok szerint Jézust szerdán feszíthették keresztre, Kroll szerint ez az elmélet sem az evangéliumokkal, sem a zsidó hagyományokkal nem egyezik.