Elborzasztó, ahogy egy hajléktalan nő megkésel az utcán egy szusiszakácsot

Melbourne központjában késeltek majdnem halálra egy szusiséfet október elején. A 26 éves Wan Lai munkába tartott, amikor egy nő hátulról megérintette, majd hirtelen mellkason szúrta.

Vidóra vették a hajléktalan nő késelését

Fotó: Facebook / NY Post

A sérült nő leült a padkára, a közelben lévők azonnal a segítségére siettek, a mentők pedig a Royal Melbourne Kórházba szállították, ahol súlyos sérüléseket állapítottak meg, tüdeje megsérült, de túlélte a támadást.

Mint kiderült, hemopneumothorax – vér és levegő felgyülemlése a mellhártya körül – alakult ki nála. A szusiszakácsot három nap után engedték ki a kórházból – írja a NY Post.

Elkapták a késelőt

A rendőrség rövid időn belül elfogta a támadót, a 32 éves Lauren Duralt, aki hajléktalanszállón élt, és korábban már volt dolga a hatóságokkal.

Épp a közelmúltban helyezték szabadlábra egy másik bűncselekmény után.

A nő ellen szándékos testi sértés és feltételes szabadlábon elkövetett bűncselekmény vádjával indult eljárás, s már vádat is emeltek ellene. Kérelmét, hogy újra szabadlábra helyezzék, a bíróság elutasította. Ügye jelenleg is folyamatban van.

A késeléses eset komoly felháborodást váltott ki: politikusok és civilek is a feltételes szabadlábra helyezés szigorítását követelik. A tajvani származású séf azóta nem tért vissza a munkába, és elköltözött Melbourne-ből, mert nem érzi magát biztonságban. Családja szerint a fiatal nő mély traumát szenvedett, és még mindig fél, ha valaki mögötte sétál az utcán.