Gyilkosság rázta meg a U2 frontemberét

Csütörtök délután megkéseltek egy embert Hollywood Hillsben, egy olyan luxusingatlan előtt, amely kapcsolatba hozható a U2 frontemberével, Bonóval. A rendőrséget helyi idő szerint 13:20 körül riasztották a Granito Drive környékére, miután bejelentést kaptak egy lehetséges késelésről – számol be a New York Post.

A rendőrség lezárta a késelés helyszínét - Illusztráció: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Luxusingatlan előtt történt a késelés

A hírek szerint az ír származású énekes nemrég fektetett be a szóban forgó házba. Az ingatlan egy exkluzív, medencés villanegyedben található, és jelenleg még építés alatt áll. A források szerint Bono csupán az egyik befektetője a háznak, amelyet az érdekeltek eladásra terveznek majd kínálni.

Az incidens idején a zenész nem tartózkodott az országban.

A hatóságok szerint az áldozatot kórházba szállították és már biztonságban van, az elkövetőt pedig őrizetbe vették. A rendőrség lezárta a helyszínt és az esettel kapcsolatban nem közölt további részleteket.

Több ingatlannal is rendelkezik

Bono, polgári nevén Paul Hewson az elmúlt években visszafogottabb életet él, és a zenei karrierje mellett elsősorban társadalmi és jótékonysági kezdeményezésekkel foglalkozik. Becslések szerint vagyona meghaladja a 700 millió dollárt (kb. 236 milliárd forint), és bár általában kerüli a reflektorfényt, időnként megszólal kulturális vagy közéleti kérdésekben is.

A 65 éves énekes több otthonnal is rendelkezik Írországban, köztük Dublinban és Killineyben, de az utóbbi időben Los Angeles környékén is aktív befektetőként emlegetik.

A Sunset Strip fölött álló, modern stílusú villába állítólag 7 millió dollárt (kb. 2 milliárd forint) fektetett be.