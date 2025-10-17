Munkába sietett, leszúrták: videón a döbbenetes támadás

Hírlevél

Melbourne lakosságát megrázta az esemény, hiszen a közelmúltban egyre gyakoribbá váltak a hasonló bűncselekmények. A mostani késelés fényes nappal, a nyílt utcán történt.
Késeléses támadásban sérült meg egy 36 éves nő Melbourne belvárosában. A nő gyalog tartott a munkahelyére, amikor egy férfi elé lépett, és minden előzmény nélkül megszúrta. A nő összeesett az utcán, a többi járókelő sietett a segítségére. A megrázó támadást a térfigyelő kamerák rögzítették – számol be az ABC News.

késelés, rendőrség
A rendőrség elfogta a késelés elkövetőjét (illusztráció) - Fotó: RECEP SAKAR / ANADOLU AGENCY

A kórházból üzent a késelésben megsérült nő

A megtámadott nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Habár az állapota stabil és jól reagál a kezelésekre, a teljes felépülése akár 1-2 hónapot is igénybe vehet. Az áldozat közösségi oldalán arról írt, hogy a késeléses támadás óta nem mer egyedül kimenni az utcára, és pszichológiai segítséget keres, hogy újra biztonságban érezhesse magát az otthonán kívül is.

A rendőrség nem sokkal az eset után elfogta a feltételezett elkövetőt, akinél egy kést is találtak. A hatóságok szerint a támadó egy közeli hajléktalanszállón élt.

 

