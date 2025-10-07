Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Üzentek az oroszok: ha az ukránok ezt megteszik, jön az atombomba

életveszélyes állapot

Otthonában késeltek meg egy polgármestert, kritikus állapotban van

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthonában ért támadás egy frissen megválasztott német polgármestert. Az 57 éves politikusra saját házában talált rá a fia, az asszony a késelésben életveszélyesen megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
életveszélyes állapotNémetországHerdeckeIris Stalzerkéseléskéseléses támadáskórház

Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden egy nyugat-németországi város frissen megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert, akit az otthonában ért késes támadás az MTI információi szerint. A késelés elkövetőjét még keresik.

Egy mentőhelikopter mellett dolgoznak a tűzoltók és mentők. Herdecke újonnan megválasztott polgármestere, Iris Stalzer (SPD) súlyosan megsebesült egy késelésben.
Egy mentőhelikopter mellett dolgoznak a tűzoltók és mentők. Herdecke újonnan megválasztott polgármestere, Iris Stalzer (SPD) súlyosan megsebesült egy késelésben
Fotó: ALEX TALASH / DPA

A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusát Herdecke településen választották polgármesterré szeptember végén.  

Fia talált rá a késelésben életveszélyesen megsérült politikusra

Biztonsági források szerint az 57 éves Stalzert több helyen megszúrták, a fia talált rá herdeckei lakásában.  

Egyelőre nem tudni, hogy egy vagy több elkövető támadta meg a politikust, illetve az sem világos, hogy a bűntény kapcsolatba hozható-e Stalzer polgármesterré választásával vagy politikai nézeteivel.  

A városban nagyszabású rendőrségi akció van folyamatban. Friedrich Merz német kancellár az X-en gyalázatos bűntettnek nevezte a támadást, és azt írta, aggódnak Iris Stalzer életéért, és remélik, hogy a politikus teljesen felépül majd sérüléseiből. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!