Otthonában késeltek meg egy polgármestert, kritikus állapotban van

Életveszélyes állapotban szállították kórházba kedden egy nyugat-németországi város frissen megválasztott polgármesterét, Iris Stalzert, akit az otthonában ért késes támadás az MTI információi szerint. A késelés elkövetőjét még keresik.

Egy mentőhelikopter mellett dolgoznak a tűzoltók és mentők. Herdecke újonnan megválasztott polgármestere, Iris Stalzer (SPD) súlyosan megsebesült egy késelésben

Fotó: ALEX TALASH / DPA

A Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusát Herdecke településen választották polgármesterré szeptember végén.

Fia talált rá a késelésben életveszélyesen megsérült politikusra

Biztonsági források szerint az 57 éves Stalzert több helyen megszúrták, a fia talált rá herdeckei lakásában.

Egyelőre nem tudni, hogy egy vagy több elkövető támadta meg a politikust, illetve az sem világos, hogy a bűntény kapcsolatba hozható-e Stalzer polgármesterré választásával vagy politikai nézeteivel.

A városban nagyszabású rendőrségi akció van folyamatban. Friedrich Merz német kancellár az X-en gyalázatos bűntettnek nevezte a támadást, és azt írta, aggódnak Iris Stalzer életéért, és remélik, hogy a politikus teljesen felépül majd sérüléseiből.