Leesett az álluk: Kesha melltartó és bugyi nélkül állt a kamerák elé

A Párizsi Divathét közönsége már sok extrém szettet látott, de amit Kesha előadott, az mindenkit megdöbbentett. A 38 éves énekesnő egy mindent sejtető kék ruhában jelent meg, amely inkább hasonlított egy lepelre, mint klasszikus estélyire. Az oldalán hatalmas kivágás futott végig, így a sztár gyakorlatilag fehérnemű nélkül, félmeztelenül mutatkozott a fotósok előtt - írja a DailyStar

Kesha fehérnemű nélkül vonult a Tom Ford divatbemutatón, minden szem rá szegeződött. Fotó: Neil Mockford/GC Images /

A popsztár korábban is hangoztatta, hogy „megunta a ruhaviselést”, és szereti a határokat feszegetni. Most ismét igazolta szavait: szőke, göndör haját lazán viselve, hegyes sarkú cipőben és egy elegáns szürke clutch táskával vonult a vörös szőnyegen.

Kesha új kiadót alapított és más női előadókat is támogat

Az extrém divat mellett Kesha a zeneiparban is komoly lépést tett: elindította saját kiadóját, a Kesha Recordsot. Elmondása szerint ezzel végre visszavette a hatalmat, és célja, hogy más előadóművészeket is inspiráljon. „Hihetetlenül felszabadító érzés, hogy a saját kezembe vehetem az irányítást. Most már nem csak magamért, hanem más nőkért is harcolok a popszakmában” – nyilatkozta.

A popsztár büszkén mesélt arról is, hogy mennyire megváltozott a női előadók közötti dinamika. „Régen mindenkit versenytársnak állítottak be, ma viszont közösségként működünk együtt. Ez az igazi erő.”

