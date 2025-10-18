Döbbenet: 20 késszúrás a hátban, mégis öngyilkosságnak minősítették a tanárnő halálát

A 27 éves philadelphiai tanítónőt, Ellen Greenberget egy hóviharos napon, 2011. január 26-án találták holtan a saját lakásában. A bejárati ajtó zárva volt, a testében pedig 20 késszúrást találtak – köztük olyanokat, amelyek a hátát és a nyakát érték. A gyilkossági ügyekhez hasonló sebek ellenére a legújabb hivatalos jelentés ismét öngyilkosságnak minősítette a halálát, számolt be a FOX News.
A hatóságok szerint a késszúrások a tanárnőtől származnak
A legújabb, 32 oldalas orvosszakértői jelentés szerint "a sebek szokatlan eloszlása ellenére" az áldozat képes lehetett saját magának okozni azokat, különös tekintettel arra, hogy „fiatal nő volt, aki szorongással küzdött”. A jelentést Lindsay Simon, Philadelphia vezető orvosszakértője készítette, miután a család évek óta harcolt azért, hogy újravizsgálják a halálesetet.
A család célja az volt, hogy az öngyilkosság minősítését gyilkosságra vagy legalább ismeretlen körülmények között bekövetkezett halálra változtassák. Simon jelentése szerint nem találtak idegen DNS-t a kést markolatán, és semmi nem utal arra, hogy dulakodás történt volna a helyszínen. A menyasszonyt megtaláló vőlegény, Samuel Goldberg – aki betörte az ajtót, miután nem kapott választ a nő telefonjáról – sosem volt gyanúsított az ügyben.
A család felháborodott: „Ez egy durva hazugság”
A Greenberg család ügyvédje, Joseph Podraza Jr. szerint a legújabb vizsgálat csak „egy megalapozatlan próbálkozás egy előre eldöntött hazugság igazolására”. Közleményében azt írta:
A jelentés olyan hamis állításokat tartalmaz, mint például az, hogy a gerincoszlopot ért késszúrást állítólag az orvos okozta a boncolás során – ezt azonban minden független szakértő cáfolta, köztük a város saját idegkórboncnoka is.
Az ügyvéd szerint a hatóságok figyelmen kívül hagytak kulcsfontosságú bizonyítékokat, többek között:
- az áldozaton talált megmagyarázhatatlan zúzódásokat,
- az elkészült 3D rekonstrukciót, amely szerint fizikailag lehetetlen, hogy Ellen maga szúrta volna hátba magát,
- valamint az eltűnt biztonsági kamerafelvételeket, és az érzelmileg terhelt párkapcsolat bizonyítékait.
Ez a jelentés szégyen Philadelphiára nézve, és egy pofon Ellen emlékének. Ha a város nem hajlandó kideríteni az igazságot, mi más módon fogjuk kikényszeríteni azt
– tette hozzá Podraza.
A közvéleményt azóta is borzolja a kérdés: hogyan tudna valaki önmaga hátába és tarkójába hússzor belevágni egy kést – majd a szíve közepébe szúrni azt, úgy, hogy a penge ott is maradjon? A Greenberg család most újabb jogi lépésekre készül, és eltökéltek abban, hogy bebizonyítsák: Ellen Greenberg nem önkezével vetett véget életének, hanem meggyilkolták.
