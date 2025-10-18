Döbbenet: 20 késszúrás a hátban, mégis öngyilkosságnak minősítették a tanárnő halálát

A 27 éves philadelphiai tanítónőt, Ellen Greenberget egy hóviharos napon, 2011. január 26-án találták holtan a saját lakásában. A bejárati ajtó zárva volt, a testében pedig 20 késszúrást találtak – köztük olyanokat, amelyek a hátát és a nyakát érték. A gyilkossági ügyekhez hasonló sebek ellenére a legújabb hivatalos jelentés ismét öngyilkosságnak minősítette a halálát, számolt be a FOX News.

20 késszúrást találtak a tanárnő testén, ám a hatóságok szerint öngyilkosság történt – Illusztráció/Pexels

A hatóságok szerint a késszúrások a tanárnőtől származnak

A legújabb, 32 oldalas orvosszakértői jelentés szerint "a sebek szokatlan eloszlása ellenére" az áldozat képes lehetett saját magának okozni azokat, különös tekintettel arra, hogy „fiatal nő volt, aki szorongással küzdött”. A jelentést Lindsay Simon, Philadelphia vezető orvosszakértője készítette, miután a család évek óta harcolt azért, hogy újravizsgálják a halálesetet.

I wanted to remind everyone to please watch Hulu's -Death in Apartment 603.



It is about Ellen Greenberg - see link below for brief case synopsis.



The Greenbergs will also be on Dateline tonight and were on Good Morning America this morning.



I don't know if there will ever be… pic.twitter.com/zbwtHQygi9 — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 29, 2025

A család célja az volt, hogy az öngyilkosság minősítését gyilkosságra vagy legalább ismeretlen körülmények között bekövetkezett halálra változtassák. Simon jelentése szerint nem találtak idegen DNS-t a kést markolatán, és semmi nem utal arra, hogy dulakodás történt volna a helyszínen. A menyasszonyt megtaláló vőlegény, Samuel Goldberg – aki betörte az ajtót, miután nem kapott választ a nő telefonjáról – sosem volt gyanúsított az ügyben.

A család felháborodott: „Ez egy durva hazugság”

A Greenberg család ügyvédje, Joseph Podraza Jr. szerint a legújabb vizsgálat csak „egy megalapozatlan próbálkozás egy előre eldöntött hazugság igazolására”. Közleményében azt írta:

A jelentés olyan hamis állításokat tartalmaz, mint például az, hogy a gerincoszlopot ért késszúrást állítólag az orvos okozta a boncolás során – ezt azonban minden független szakértő cáfolta, köztük a város saját idegkórboncnoka is.

Stunning new ruling in mysterious 2011 stabbing death of Philly teacher Ellen Greenberg https://t.co/e8seXdS8l3 pic.twitter.com/fXkatHAkvq — New York Post (@nypost) October 13, 2025

Az ügyvéd szerint a hatóságok figyelmen kívül hagytak kulcsfontosságú bizonyítékokat, többek között:

az áldozaton talált megmagyarázhatatlan zúzódásokat,

az elkészült 3D rekonstrukciót, amely szerint fizikailag lehetetlen, hogy Ellen maga szúrta volna hátba magát,

valamint az eltűnt biztonsági kamerafelvételeket, és az érzelmileg terhelt párkapcsolat bizonyítékait.

Ez a jelentés szégyen Philadelphiára nézve, és egy pofon Ellen emlékének. Ha a város nem hajlandó kideríteni az igazságot, mi más módon fogjuk kikényszeríteni azt

– tette hozzá Podraza.