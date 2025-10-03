Hírlevél

kesudió

Rákmegelőző szupercsemegének is hívják ezt a mindennapi ételt

Nemcsak finom és változatos formában fogyasztható, de tele van értékes tápanyagokkal is. Hogyan és miért fogyasszunk kesudiót?
kesudiósnackKözép-Amerika

A Közép-Amerikában őshonos kesudió jótékony hatásaira és a termék hozzáférhető beszerzési lehetőségeire hívja fel a figyelmet a HEOL. Az örökzöld kesufa gyümölcsének magját magas réztartalma miatt rákmegelőző szuperételként tartják számon, de sok más jótékony hatása is van, amelyek miatt megéri fogyasztani. 

kesudió jótékony
A kesudió jótékony hatásait Közép-Amerikában régóta ismerik - Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Minek köszönhetőek a kesudió jótékony hatásai?

Mivel gazdag káliumban és B6 vitaminban, fogyasztása kimondottan ajánlott a magas vérnyomással vagy koleszterinproblémákkal küzdőknek, hiszen ezek hozzájárulnak a szív egészségéhez

A kesu gazdag rézben és vasban is, amelyek elengedhetetlenek az immunrendszerünk működéséhez.

A többi dióféléhez hasonlóan pedig a kesu is tartalmaz fehérjéket, zsírokat és antioxidánsokat, így a szervezetünk biztosan hálás lesz majd, ha ezt az ételt fogyasztjuk.

Tippek a kesudió fogyasztásához

Natúr, sótlan változatban kiváló egészséges snack lehet, de ha más formában szeretnénk fogyasztani, annak is számtalan módja létezik. A legismertebbek ezek közül: 

  • pörkölt, fűszerezett snackvariációk, amelyek közt bárki megtalálhatja a neki tetszőt,
  • krém vagy vaj: felhasználható kenyérre, smoothie-ba, desszertekbe vagy szószokhoz,
  • tejhelyettesítő: vízzel turmixolt kesudióból készül, növényitej-alternatívaként,
  • granolákban, energiaszeletekben, proteinporokhoz keverve.

 

