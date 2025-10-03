Rákmegelőző szupercsemegének is hívják ezt a mindennapi ételt

A Közép-Amerikában őshonos kesudió jótékony hatásaira és a termék hozzáférhető beszerzési lehetőségeire hívja fel a figyelmet a HEOL. Az örökzöld kesufa gyümölcsének magját magas réztartalma miatt rákmegelőző szuperételként tartják számon, de sok más jótékony hatása is van, amelyek miatt megéri fogyasztani.
Mivel gazdag káliumban és B6 vitaminban, fogyasztása kimondottan ajánlott a magas vérnyomással vagy koleszterinproblémákkal küzdőknek, hiszen ezek hozzájárulnak a szív egészségéhez.
A kesu gazdag rézben és vasban is, amelyek elengedhetetlenek az immunrendszerünk működéséhez.
A többi dióféléhez hasonlóan pedig a kesu is tartalmaz fehérjéket, zsírokat és antioxidánsokat, így a szervezetünk biztosan hálás lesz majd, ha ezt az ételt fogyasztjuk.
Natúr, sótlan változatban kiváló egészséges snack lehet, de ha más formában szeretnénk fogyasztani, annak is számtalan módja létezik. A legismertebbek ezek közül: