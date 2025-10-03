Rákmegelőző szupercsemegének is hívják ezt a mindennapi ételt

A Közép-Amerikában őshonos kesudió jótékony hatásaira és a termék hozzáférhető beszerzési lehetőségeire hívja fel a figyelmet a HEOL. Az örökzöld kesufa gyümölcsének magját magas réztartalma miatt rákmegelőző szuperételként tartják számon, de sok más jótékony hatása is van, amelyek miatt megéri fogyasztani.

A kesudió jótékony hatásait Közép-Amerikában régóta ismerik - Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Minek köszönhetőek a kesudió jótékony hatásai?

Mivel gazdag káliumban és B6 vitaminban, fogyasztása kimondottan ajánlott a magas vérnyomással vagy koleszterinproblémákkal küzdőknek, hiszen ezek hozzájárulnak a szív egészségéhez.

A kesu gazdag rézben és vasban is, amelyek elengedhetetlenek az immunrendszerünk működéséhez.

A többi dióféléhez hasonlóan pedig a kesu is tartalmaz fehérjéket, zsírokat és antioxidánsokat, így a szervezetünk biztosan hálás lesz majd, ha ezt az ételt fogyasztjuk.

Tippek a kesudió fogyasztásához

Natúr, sótlan változatban kiváló egészséges snack lehet, de ha más formában szeretnénk fogyasztani, annak is számtalan módja létezik. A legismertebbek ezek közül: