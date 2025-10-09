Egy pszichedelikus szer, ami hatásos lehet a kiégés ellen

Az elsősegélynyújtók, rendőrök, tűzoltók és katonák kiemelten nagy traumaterhelésnek vannak kitéve, ami gyakran súlyos mentális egészségügyi problémákhoz vezet. Sokuk számára a hagyományos terápiák nem hoznak kielégítő javulást, ezért új, innovatív kezelési módszereket keresnek. Egy ilyen lehetőség a ketamin-asszisztált pszichoterápia, amely ígéretes eredményeket mutat a depresszió és a poszttraumás stressz kezelésében – írja a CBS News.

A ketamin-asszisztált pszichoterápia ígéretes eredményeket mutat- Illusztráció: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Ketaminterápia a gyakorlatban

Paige Shell, a Waynesville-i rendőrség őrmestere közel 20 évnyi szolgálat után majdnem feladta a reményt, hogy jobban lesz. Nap mint nap találkozott erőszakkal, halállal és szenvedéssel, ami alvászavarokhoz, depresszióhoz és öngyilkossági gondolatokhoz vezetett. A hagyományos beszélgetés-alapú terápiák nem segítettek, azonban amikor tanácsadója a ketamin-asszisztált pszichoterápiát javasolta, eleinte szkeptikus volt.

A ketamin-asszisztált pszichoterápia során a páciensek enyhén módosult tudatállapotba kerülnek, ami lehetővé teszi, hogy távolságból tekintsenek traumatikus emlékeikre, miközben a pszichoterápia segíti a feldolgozást.

Shell esetében ez lehetővé tette, hogy szembenézzen a karrierje legsötétebb emlékeivel, például halálos balesetekkel vagy erőszakos esetekkel. A 12 ketamin-ülés után fokozatos javulást tapasztalt: jobban tudott aludni, könnyebben kezelte a stresszt és a rossz napok már nem uralták az életét.

Új lehetőségek a traumakezelésben

Az elsősegélynyújtók, különösen a rendőrök, átlagosan 189 traumatikus eseményt élnek át karrierjük során, szemben az átlagos felnőttel, aki két-három ilyen eseményt tapasztal meg. A depresszió és a kiégés aránya ezért kiemelkedően magas, és az utóbbi években több rendőr halt meg öngyilkosság miatt, mint szolgálat közben.

A ketamin disszociatív szer, amely elszakadást idéz elő a testtől, a környezettől és a gondolatoktól.

Bár 1970 óta engedélyezett altatószerként, a pszichiátriai felhasználása hivatalosan nem standard kezelés, vagyis elsősorban más célokra engedélyezték. Egy ketamin-ülés általában kétórás, a szer hatása körülbelül 45 percig tart. Megfelelő felügyelet mellett a ketamin-asszisztált pszichoterápia ígéretes lehetőség az elsősegélynyújtók számára a trauma feldolgozására és mentális egészségük javítására.