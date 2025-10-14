Hírlevél

ketogén

Forradalmi felfedezés: így lesz a baba nyugodtabb már a születése előtt!

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy olasz kutatás szerint a ketogén étrend már a legfiatalabb korban is védelmet nyújthat az agynak. A tanulmány szerint a magas zsírtartalmú, alacsony szénhidrátbevitelű étrend segíthet megelőzni a méhen belüli stressz későbbi hatásait. A tudósok szerint a ketogén módszer akár új utakat is nyithat a pszichés zavarok megelőzésében.
A ketogén étrend eddig főként a fogyás és az epilepszia kezelésének kapcsán került szóba, ám most új szerepben tűnt fel: a tudomány szerint már csecsemőkorban is védelmet nyújthat a stressz káros hatásaival szemben - számol be a New York Post.

ketogén
A ketogén étrend pajzsként óvhatja a fejlődő agyat a méhen belüli stressz hatásaitól
Fotó: Unsplash

Ketogén étrend és a babák védelme

A Milánói Egyetem kutatói kísérleteik során azt tapasztalták, hogy az elválasztás után ketogén étrenden tartott fiatal állatok agya sokkal ellenállóbb volt a születés előtti stressz hatásaival szemben. „A ketogén étrend mintha pajzsként óvta volna a fejlődő agyat” – fogalmazott Alessia Marchesin kutatásvezető.

Az étrend magas zsírtartalmú, ugyanakkor rendkívül kevés szénhidrátot tartalmaz. Tipikus alapanyagai a hús, hal, tojás, avokádó, olívaolaj és alacsony szénhidráttartalmú zöldségek. A kísérletben szereplő állatok közül a ketogén étrendet követők mindössze 20 százalékánál jelentkeztek stresszhez köthető tünetek, míg a normál étrendet fogyasztók körében ez az arány 50 százalék volt.

A kutatók szerint a hím és nőstény egyedek eltérő módon reagáltak: a hímeknél csökkent a gyulladás, míg a nőstényeknél fokozódtak az antioxidáns folyamatok. 

A vizsgálatot az Európai Neuropszichofarmakológiai Kollégium konferenciáján mutatták be, de a tudósok hangsúlyozzák, hogy az eredményeket embereken is igazolni kell. Ha azonban beigazolódik, a ketogén étrend a jövőben akár természetes módszerként is szolgálhat a prenatális stressz okozta pszichés problémák megelőzésére.

Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a csecsemők esetében a szénhidrátbevitel kulcsfontosságú a növekedés és az agyi fejlődés szempontjából, ezért bármilyen étrendváltoztatás előtt orvosi konzultáció szükséges.

Babát tervezel? Azonnal cseréld le az antidepresszánsod! Részletek az Origo oldalán.

 

