Forradalmi felfedezés: így lesz a baba nyugodtabb már a születése előtt!

A ketogén étrend eddig főként a fogyás és az epilepszia kezelésének kapcsán került szóba, ám most új szerepben tűnt fel: a tudomány szerint már csecsemőkorban is védelmet nyújthat a stressz káros hatásaival szemben - számol be a New York Post.

A ketogén étrend pajzsként óvhatja a fejlődő agyat a méhen belüli stressz hatásaitól

Fotó: Unsplash

Ketogén étrend és a babák védelme

A Milánói Egyetem kutatói kísérleteik során azt tapasztalták, hogy az elválasztás után ketogén étrenden tartott fiatal állatok agya sokkal ellenállóbb volt a születés előtti stressz hatásaival szemben. „A ketogén étrend mintha pajzsként óvta volna a fejlődő agyat” – fogalmazott Alessia Marchesin kutatásvezető.

Az étrend magas zsírtartalmú, ugyanakkor rendkívül kevés szénhidrátot tartalmaz. Tipikus alapanyagai a hús, hal, tojás, avokádó, olívaolaj és alacsony szénhidráttartalmú zöldségek. A kísérletben szereplő állatok közül a ketogén étrendet követők mindössze 20 százalékánál jelentkeztek stresszhez köthető tünetek, míg a normál étrendet fogyasztók körében ez az arány 50 százalék volt.

A kutatók szerint a hím és nőstény egyedek eltérő módon reagáltak: a hímeknél csökkent a gyulladás, míg a nőstényeknél fokozódtak az antioxidáns folyamatok.

Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a csecsemők esetében a szénhidrátbevitel kulcsfontosságú a növekedés és az agyi fejlődés szempontjából, ezért bármilyen étrendváltoztatás előtt orvosi konzultáció szükséges.