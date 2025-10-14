Forradalmi felfedezés: így lesz a baba nyugodtabb már a születése előtt!

A ketogén étrend eddig főként a fogyás és az epilepszia kezelésének kapcsán került szóba, ám most új szerepben tűnt fel: a tudomány szerint már csecsemőkorban is védelmet nyújthat a stressz káros hatásaival szemben - számol be a New York Post.
Ketogén étrend és a babák védelme
A Milánói Egyetem kutatói kísérleteik során azt tapasztalták, hogy az elválasztás után ketogén étrenden tartott fiatal állatok agya sokkal ellenállóbb volt a születés előtti stressz hatásaival szemben. „A ketogén étrend mintha pajzsként óvta volna a fejlődő agyat” – fogalmazott Alessia Marchesin kutatásvezető.
Az étrend magas zsírtartalmú, ugyanakkor rendkívül kevés szénhidrátot tartalmaz. Tipikus alapanyagai a hús, hal, tojás, avokádó, olívaolaj és alacsony szénhidráttartalmú zöldségek. A kísérletben szereplő állatok közül a ketogén étrendet követők mindössze 20 százalékánál jelentkeztek stresszhez köthető tünetek, míg a normál étrendet fogyasztók körében ez az arány 50 százalék volt.
A kutatók szerint a hím és nőstény egyedek eltérő módon reagáltak: a hímeknél csökkent a gyulladás, míg a nőstényeknél fokozódtak az antioxidáns folyamatok.
Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a csecsemők esetében a szénhidrátbevitel kulcsfontosságú a növekedés és az agyi fejlődés szempontjából, ezért bármilyen étrendváltoztatás előtt orvosi konzultáció szükséges.
A vizsgálatot az Európai Neuropszichofarmakológiai Kollégium konferenciáján mutatták be, de a tudósok hangsúlyozzák, hogy az eredményeket embereken is igazolni kell. Ha azonban beigazolódik, a ketogén étrend a jövőben akár természetes módszerként is szolgálhat a prenatális stressz okozta pszichés problémák megelőzésére.