Olyan furcsa helyen találtak kézigránátot, hogy arra senki nem számított

A holland hatóságok áprilisban 1925 előtti katonai eszközöket fedeztek fel egy Franciaországból érkező hagymaszállítmányban; az OPCW vizsgálata szerint a leletek francia és német gyártmányra utalnak. A kézigránátokat később Belgiumba viszik semlegesítésre, mivel Hollandiában nincs az ilyen hulladék kezelésére alkalmas létesítmény.
A holland hatóságok két, 1925 előtti kézigránátot találtak egy Franciaországból származó hagymaszállítmányban – jelentette be a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szerdán.

kézigránát
A vizsgálat szerint 1925 előtti kézigránátok kerültek elő a hagymaszállítmányból
Fotó: Unsplash

A bejelentés szerint a holland hatóságok áprilisban fedezték fel a kézigránátokat a hollandiai Zeeland tartományban található gyárba szállított hagymafejek között.

A megtalált kézigránátokat az OPCW azonosította

Az illetékes hatóságok által kért vizsgálatot követően az OPCW közölte: a kézigránátokat azonosították, a katonai eszközök „egyezést mutatnak az 1925 előtti francia és német gyártmányú vegyi fegyverekkel". 

Azok vegyi töltetének típusát azonban nem sikerült megállapítani – tájékoztattak. 

Noha a gránátok felbukkanása a hagymaszállítmányban továbbra is rejtély, az eszközöket meg fogják semmisíteni – közölték. 
Mivel Hollandiának már nincs külön létesítménye az ilyen típusú fegyverek hatástalanítására, és mivel az Európai Unió szabályozásának megfelelően a hagyományos vegyi fegyvereket mérgező hulladéknak tekintik, a gránátokat átszállítják a belgiumi Poelkapelle városában található speciális, vegyipari eszközök semlegesítésére létrehozott üzembe – tájékoztattak.

