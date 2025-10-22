Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

Jó, ha tudja!

Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian megtörte a csendet – tényleg O. J. Simpson az apja?

57 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint egy évtized után is visszhangzik az az interjú, amelyben Savannah Guthrie kellemetlen kérdést tett fel egy élő adásban. Khloé Kardashian most először reagált az O. J. Simpson-hoz kötődő apasági pletykára – méghozzá mindenkit meglepő módon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Khloé KardashianO J Simpsonpletyka

Khloé Kardashian nem neheztel a riporterre, aki 2012-ben a világ szeme láttára hozta kellemetlen helyzetbe. Savannah Guthrie akkor arról kérdezte a sztárt, igaz-e, hogy O. J. Simpson lehet a biológiai apja. A műsorvezető most, tizenhárom évvel később bocsánatot kért a kérdés miatt, és Khloé Kardashian megható üzenettel reagált: „Ő egy tünemény! Nagy dolog, ha valaki felvállalja a felelősséget, és egyszerűen imádom érte!” – írta az Instagramon – írja a PageSix.

Khloé Kardashian most először beszélt az O. J. Simpson-ügy kapcsán feltett kínos kérdésről
Khloé Kardashian beszélt az O. J. Simpson-ügy kapcsán feltett kínos kérdésről (Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Khloé Kardashian nagylelkűen reagált az O. J. Simpson-pletykára

Savannah Guthrie a műsorban elárulta, mennyire megbánta, hogy évekkel ezelőtt rákérdezett az O. J. Simpson-nal kapcsolatos szóbeszédre. Mint mondta, a szerkesztők kifejezetten kérték, hogy tegye fel a kérdést, ő pedig „zöldfülűen” engedett a nyomásnak.

Nagyon zavarban voltam, és csak a reklám előtt mertem kimondani”

– vallotta be.

Khloé Kardashian akkor is higgadtan reagált, és kijelentette, hogy „semmi alapja nincs” a pletykáknak. Később, amikor a közösségi oldalak újra felkapták a témát, a híresség keményen visszavágott:

Ez gusztustalan. Undorító, hogy emberek ilyen pletykákat terjesztenek”

– írta egy bejegyzésben.

Az egykori amerikai futballista, O. J. Simpson, aki évtizedekkel ezelőtt világszerte hírhedtté vált, 2022-ben szintén reagált a találgatásokra. Egy interjúban határozottan kijelentette:

A pletyka nem igaz. Még csak közel sem jár az igazsághoz.”

Robert Kardashian, Khloé édesapja, O. J. Simpson védőügyvédjeként szerepelt a kilencvenes évek hírhedt gyilkossági perében. Innen ered a kapcsolat, amelyből később megszületett az apasági feltételezés. Kris Jenner, Khloé Kardashian édesanyja, akkoriban Robert felesége volt, és négy gyermekük született: Kim, Kourtney, Khloé és Rob.

O. J. Simpson évekkel később fegyveres rablás miatt került börtönbe, majd 2024-ben prosztatarák következtében elhunyt. Khloé Kardashian a halálhírre sem reagált nyilvánosan, ezzel is lezárva a régi találgatásokat.

Lélegzetelállítóan dögös fotók Khloé Kardashianről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!