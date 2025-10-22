Khloé Kardashian megtörte a csendet – tényleg O. J. Simpson az apja?

Khloé Kardashian nem neheztel a riporterre, aki 2012-ben a világ szeme láttára hozta kellemetlen helyzetbe. Savannah Guthrie akkor arról kérdezte a sztárt, igaz-e, hogy O. J. Simpson lehet a biológiai apja. A műsorvezető most, tizenhárom évvel később bocsánatot kért a kérdés miatt, és Khloé Kardashian megható üzenettel reagált: „Ő egy tünemény! Nagy dolog, ha valaki felvállalja a felelősséget, és egyszerűen imádom érte!” – írta az Instagramon – írja a PageSix.

Khloé Kardashian beszélt az O. J. Simpson-ügy kapcsán feltett kínos kérdésről (Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Khloé Kardashian nagylelkűen reagált az O. J. Simpson-pletykára

Savannah Guthrie a műsorban elárulta, mennyire megbánta, hogy évekkel ezelőtt rákérdezett az O. J. Simpson-nal kapcsolatos szóbeszédre. Mint mondta, a szerkesztők kifejezetten kérték, hogy tegye fel a kérdést, ő pedig „zöldfülűen” engedett a nyomásnak.

Nagyon zavarban voltam, és csak a reklám előtt mertem kimondani”

– vallotta be.

Khloé Kardashian akkor is higgadtan reagált, és kijelentette, hogy „semmi alapja nincs” a pletykáknak. Később, amikor a közösségi oldalak újra felkapták a témát, a híresség keményen visszavágott:

Ez gusztustalan. Undorító, hogy emberek ilyen pletykákat terjesztenek”

– írta egy bejegyzésben.

Az egykori amerikai futballista, O. J. Simpson, aki évtizedekkel ezelőtt világszerte hírhedtté vált, 2022-ben szintén reagált a találgatásokra. Egy interjúban határozottan kijelentette:

A pletyka nem igaz. Még csak közel sem jár az igazsághoz.”

Robert Kardashian, Khloé édesapja, O. J. Simpson védőügyvédjeként szerepelt a kilencvenes évek hírhedt gyilkossági perében. Innen ered a kapcsolat, amelyből később megszületett az apasági feltételezés. Kris Jenner, Khloé Kardashian édesanyja, akkoriban Robert felesége volt, és négy gyermekük született: Kim, Kourtney, Khloé és Rob.

O. J. Simpson évekkel később fegyveres rablás miatt került börtönbe, majd 2024-ben prosztatarák következtében elhunyt. Khloé Kardashian a halálhírre sem reagált nyilvánosan, ezzel is lezárva a régi találgatásokat.