Láz kezelése: mikor veszélyes a láz, és hogyan csillapítható?

A láz a test természetes védekező reakciója, amelyet a hipotalamusz irányít. A testhőmérséklet ilyenkor tudatosan emelkedik, hogy megnehezítse a kórokozók szaporodását. Bár a legtöbben kellemetlennek érzik, a láz kezelése csak akkor szükséges, ha a láz határa túllépi a biztonságos szintet.

A láz kezelése otthon is végezhető, biztonságosan (illusztráció) Fotó: Polina Tankilevitch/pexels

Mikor beszélünk lázról?

A 38 °C feletti testhőmérséklet számít láznak, míg a 37,5–37,9 °C közötti érték hőemelkedés. A veszélyes láz 40 °C fölött van, és orvosi ellátást igényel. Ilyenkor gyakoriak a láz tünetei: izzadás, izomfájdalom, hidegrázás, fáradtság és gyengeség. A mérés legpontosabb módja a rektális hőmérőzés, különösen gyermekeknél.

Mi állhat a láz hátterében?

A fertőzés a leggyakoribb ok, de gyulladás, autoimmun betegségek, vérrögök vagy daganatok is kiválthatják. Néha az oltások vagy gyógyszerek is megemelik a testhőmérsékletet, és átmeneti melegségérzet kíséri őket.

A láz valójában jelzés: a test védekezik, és energiát mozgósít.

A láz kezelése otthon

A láz kezelése során a cél nem mindig a láz megszüntetése, hanem a közérzet javítása. Segíthet a pihenés, bőséges folyadékfogyasztás, langyos fürdő, könnyű ruházat és hűvös környezet. Ha szükséges, gyógyszer a láz ellen – például paracetamol vagy ibuprofen – is adható, de aszpirint gyerekeknek nem szabad. Ha a láz határa tartósan magas, vagy a tünetek romlanak, mindenképp forduljunk orvoshoz – olvasható az usatoday.com oldalán.