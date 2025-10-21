Sokkoló részletek: kiderült, mi okozta a lisszaboni siklóbalesetet

A Portugál Légiközlekedési és Vasúti Baleseteket Vizsgáló Hivatal előzetes jelentése megállapította, hogy a 140 éves Glória sikló katasztrófáját egy olyan föld alatti kábel okozta, amely soha nem kapott engedélyt személyszállításra. A kábel műszakilag nem felelt meg az előírásoknak, mégis 2022-ben beszerelte a Carris, Lisszabon tömegközlekedési vállalata - számol be a BBC.

A lisszaboni sikló tragédiáját hibás kábel okozta

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A szeptember 3-i tragédia során a sikló kisiklott és egy épületnek csapódott, 16 ember halt meg és további 20 személy sérült meg.

A jelentés szerint a kábel telepítését nem felügyelték mérnökök, és a berendezést a beszerelés előtt soha nem tesztelték. A Carris által megbízott külső karbantartó cég sem végezte megfelelően a feladatát – a siklót a baleset napján is engedélyezték az üzemelésre, de nem biztos, hogy az ellenőrzés ténylegesen megtörtént.

A vészfékrendszer, amelyet a járművezető a kábel elszakadásakor aktiválni próbált, nem működött, és korábban sem tesztelték. A szakértők szerint ez a körülmény döntő szerepet játszott abban, hogy a kocsi nem tudott megállni a lejtőn.

Lisszabon polgármestere: technikai, nem politikai okok

Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere hangsúlyozta, hogy a vizsgálat eredményei szerint a tragédia műszaki és nem politikai okokból történt. A Carris közleménye ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a hibás kábelek már 601 napja üzemeltek problémamentesen, és nem bizonyított, hogy ez a tényező okozta a balesetet.

A vállalat hozzátette: bár a kábelek üzembe helyezése a jelenlegi vezetés idején történt, a beszerzést még az előző igazgatóság intézte.

A tragédia után minden lisszaboni siklót azonnal leállítottak, amíg el nem végzik a szükséges biztonsági felülvizsgálatokat. A jelentés szerint a fékrendszereket újra kell tervezni, hogy kábelhiba esetén is képesek legyenek megállítani a szerelvényeket.

A vizsgálat emellett javasolja, hogy megszüntessék azt a jogi kiskaput, amely eddig mentesítette a történelmi siklókat a szigorúbb biztonsági előírások alól.

A teljes vizsgálati anyag elkészítése körülbelül 11 hónapot vesz igénybe. Ha a végleges jelentés késik, egy részletesebb köztes dokumentumot adnak majd ki.