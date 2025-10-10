A gazdáját védő kutya tette, amit ember sem mert volna

Meng, a kutya gazdája és családja nemrég költözött Hebei tartomány egyik falujába, hogy kedvenceiknek több helyük legyen játszani. Egy augusztusi reggelen azonban váratlan vendég érkezett a kertbe: egy rövidfarkú mamusi, vagyis egy rendkívül mérgező vipera féle kígyó.

Hetao azonnal közbelépett, amikor a hüllő Meng felé indult. Bár sikerült elkergetnie a veszélyt, az állatot megmarta a kígyó, és perceken belül megduzzadt a feje.

A kígyó marása után órákig küzdöttek a kutya életéért

Meng és férje kétségbeesetten próbáltak segíteni kedvencükön: míg a nő a klinikán maradt a kutyával, férje órákon át vezetett Pekingbe, hogy beszerezze a kígyómarás elleni szérumot. A gazdik egész éjjel mellette virrasztottak, itatták és hűtötték a sebet.

A kutya állapota lassan javulni kezdett, és néhány héttel később teljesen felépült. Meng azt mondta, mindent megtenne a házi kedvenceiért, mert a családtagjaik.

Ő megmentette az életemet, én pedig az övét. Ez a szeretet kölcsönös

– mondta a nő.