Pitonvadászatból születik a kígyóbőr csoda

A kígyóbőr a divatiparban évtizedek óta kedvelt alapanyag. Florida állam vezetése a Burmai pitonok elleni harcot most a fenntartható divat és az etikus bőrgyártás részévé tette.

A Burmai piton kígyóbőre új életet kap az iparban – a fenntartható divat és az etikus bőrgyártás találkozása Floridában

Fotó: JOE RAEDLE / Getty Images via AFP

Az Everglades mocsaraiban vadászott Burmai pitonok bőréből készült kígyóbőr most a divatcégek egyik alapanyagává vált.

Az állam több mint ezer pitont fogott be a természetből, ezzel egyszerre segítve a természetvédelmet és a helyi gazdaságot – írja a Vice.

Kígyóbőr termékek a luxuspiacon

A Miamiban működő Inversa cég a pitonvadászat során begyűjtött bőrt dolgozza fel, így minden egyes állat bőre új életet kap a kígyóbőrből készült bőripari termékekben – táskákban, cipőkben és övekben. A vállalat nem tenyészt kígyókat, kizárólag az invazív hüllők eltávolításából származó anyagot használ, ami valóban etikus bőrgyártást jelent. Az így készült kígyóbőr termékek már megjelentek a luxustermékek piacán, például Gabriela Hearst és Khaite kollekcióiban, így a pitonbőr az innováció és a fenntartható egzotikus bőrhasználat jelképévé vált.

A kígyóbőr feldolgozása nemcsak környezetbarát alternatíva, hanem a bőrtárgyak készítésének új iránya is. Az etikus kígyóbőr források segítenek csökkenteni az állattenyésztés környezetterhelését, miközben prémium minőségű alapanyagot kínálnak a bőripari termékekhez. A pitonbőr ára továbbra is magas, de a vásárlók egyre inkább a felelős eredetű anyagokat keresik.

