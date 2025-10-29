Pitonvadászatból születik a kígyóbőr csoda

Hírlevél

Florida meghökkentette a világot: a Burmai pitonok elleni küzdelem a fenntartható divat szolgálatába állt. A helyi bőripar és a kormány közösen dolgozik azon, hogy az invazív hüllők bőréből etikus bőrgyártás keretében készüljenek kígyóbőrből készült termékek – táskák, cipők és övek formájában. A program a bőrtárgyak piacát is új alapokra helyezheti világszerte.
A kígyóbőr a divatiparban évtizedek óta kedvelt alapanyag. Florida állam vezetése a Burmai pitonok elleni harcot most a fenntartható divat és az etikus bőrgyártás részévé tette.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - MARCH 23: McKayla Spencer, with the Florida Fish and Wildlife Conservation as the Interagency Python Management Coordinator, works with a Burmese python used to train dogs to detect them in the Florida Everglades on March 23, 2021 in Fort Lauderdale, Florida. The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission is using the dogs to sniff out Burmese pythons. A black lab named Truman and a point setter named Eleanor hunt five days a week with a dog handler and an FWC biologist to search for pythons on different public lands across south Florida. The FWC is implementing dog sniffing python hunters to help find and eliminate invasive Burmese pythons in the Everglades ecosystem. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), kígyóbőr
A Burmai piton kígyóbőre új életet kap az iparban – a fenntartható divat és az etikus bőrgyártás találkozása Floridában
Fotó: JOE RAEDLE / Getty Images via AFP

Az Everglades mocsaraiban vadászott Burmai pitonok bőréből készült kígyóbőr most a divatcégek egyik alapanyagává vált. 

Az állam több mint ezer pitont fogott be a természetből, ezzel egyszerre segítve a természetvédelmet és a helyi gazdaságot – írja a Vice.

Kígyóbőr termékek a luxuspiacon

A Miamiban működő Inversa cég a pitonvadászat során begyűjtött bőrt dolgozza fel, így minden egyes állat bőre új életet kap a kígyóbőrből készült bőripari termékekben – táskákban, cipőkben és övekben. A vállalat nem tenyészt kígyókat, kizárólag az invazív hüllők eltávolításából származó anyagot használ, ami valóban etikus bőrgyártást jelent. Az így készült kígyóbőr termékek már megjelentek a luxustermékek piacán, például Gabriela Hearst és Khaite kollekcióiban, így a pitonbőr az innováció és a fenntartható egzotikus bőrhasználat jelképévé vált.

A kígyóbőr feldolgozása nemcsak környezetbarát alternatíva, hanem a bőrtárgyak készítésének új iránya is. Az etikus kígyóbőr források segítenek csökkenteni az állattenyésztés környezetterhelését, miközben prémium minőségű alapanyagot kínálnak a bőripari termékekhez. A pitonbőr ára továbbra is magas, de a vásárlók egyre inkább a felelős eredetű anyagokat keresik.

Amúgy a természet egyik legfélelmetesebb pillanata, amikor egy mérgeskígyó lecsap a prédájára. A kutatók most lassított felvételen mutatták meg, hogyan zajlik a kígyótámadás a másodperc törtrésze alatt.

 

