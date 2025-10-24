Hírlevél

Rendkívüli!

Putyin megszólalt, s amit mondott, azt senki nem teszi zsebre – a frász is jött a Nyugatra

Szemtől szemben a halállal: így csap le a mérgeskígyó a prédájára

1 órája
A természet egyik legfélelmetesebb pillanata, amikor egy mérgeskígyó lecsap a prédájára. A kutatók most lassított felvételen mutatták meg, hogyan zajlik egy kígyótámadás a másodperc törtrésze alatt. A felvételek egyszerre lenyűgözőek és hátborzongatóak – a támadás sebessége szinte felfoghatatlan az emberi szem számára.
méregfog

Rémisztő és lenyűgöző felvételeken mutatják meg, hogyan zajlik egy kígyótámadás a valóságban – lassítva. A kutatók szerint a mérges kígyók olyan gyorsan csapnak le, hogy az emberi szem szinte nem is érzékeli a mozdulatot – írja a DailyMail. 

Halálos kígyótámadás lassított felvételen: vérfagyasztó pillanatok
Ausztrál kutatók döbbenetes lassított videókat készítettek, amelyek megmutatják, milyen gyorsan és pontosan támadnak a kígyók. A felvételeken egy vipera látható, ahogy belemélyeszti méregfogait a zsákmányba – mindez századmásodpercek alatt történik. 

A tanulmány azt vizsgálta, hogy a különböző kígyófajok eltérő harapási technikákat alkalmaznak. 

Rémisztő kígyótámadás: minden faj másképp csap le 

A kutatás szerint a viperák előbb belemélyesztik méregfogaikat az áldozatukba, majd apró mozdulatokkal tolják még mélyebbre a fogukat, hogy tökéletes szögből fecskendezhessék be a mérget. 

A mérgessiklfélék – például a királykobra, a mambák vagy a korallkígyók – ezzel szemben többször egymás után harapnak, így pumpálják a mérget a zsákmányba. 

A kísérlet során a Monash Egyetem kutatói egy meleg, izomszövetre hasonlító zselét használtak csaliként, amelyet több tucat veszélyes kígyó támadott meg. A jeleneteket másodpercenként 1000 képkockás kamerával vették fel, így a tudósok 3D-ben tudták elemezni a mozdulatokat. 

Az eredmények szerint a viperák 100 ezredmásodpercen belül elérik célpontjukat, néhány faj pedig 710 méter/másodperces sebességgel gyorsul, és mindössze 22 ezredmásodperc alatt harap. 

A kutatók szerint minden mérgeskígyó más stratégiát alkalmaz, de egy dolog közös bennük: a kígyótámadás sebessége és precizitása félelmetesebb, mint bármi más a természetben. 

 

