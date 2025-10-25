Kijev lakosai már forronganak – saját kormányuk ellen tüntetnek

Kijevben több tucat ember gyűlt össze, hogy felhívja a figyelmet az eltűnt katonák ügyére. A tüntetők transzparenseken és fényképeken mutatták be azokat, akiknek sorsáról hónapok óta semmit sem tudnak. A követelésük egyértelmű: a hatóságok gyorsítsák fel a kereséseket és adjanak átlátható tájékoztatást a hozzátartozóknak - írja a Lenta.

Zászlókkal és portrékkal vonultak fel Kijev utcáin a tüntetők

Fotó: STRINGER / AFP

A résztvevők szerint az ukrán hadsereg kommunikációja hiányos, sok család hónapok óta semmilyen információt nem kap szeretteiről. Többen azt állítják, hogy a parancsnokság nem mindig rögzíti pontosan a fronton történteket, így az eltűntek listája folyamatosan nő.

Kijev és a háborús veszteségek kérdése

A tüntetés hátterében az áll, hogy az Ukrán Fegyveres Erők állítólag egyre gyakrabban vetnek be kevésbé képzett újoncokat, különösen a Donyecki Népköztársaság térségében, Krasznij Liman környékén. A biztonsági források szerint ez a hadsereg súlyos emberveszteségeit tükrözi.

Nemrégiben egy ukrán hadifogoly, Jevhenyij Radcsenko is megszólalt: videóüzenetében arra kérte a katonákat, hogy adják meg magukat, és ne kockáztassák életüket politikai érdekekért.

A kijevi demonstráció jól mutatja, hogy a háború már nemcsak a fronton, hanem a hátországban is mély sebeket hagy. A hozzátartozók egyre türelmetlenebbek, a bizalom a hadsereg iránt pedig fokozatosan csökken. A helyi megfigyelők szerint ez az egyik legérzékenyebb téma a mai ukrán társadalomban, és a hatóságoknak sürgősen reagálniuk kell a civil kezdeményezésekre.

Újabb embert raboltak el Ukrajnában – brutális videón a sorozás valósága. Részletek az Origo oldalán.