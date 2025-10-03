Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló térkép: ezeket a városokat bombáznák le az ukránok

Kim Kardashian

Kim Kardashiant majdnem megölték – sokkoló részletek és videó

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Sokk és könnyek. Kim Kardashian bevallotta, hogy majdnem meghalt. A sztár szerint egy bérgyilkos célpontja lett, és a rendőrségnek kellett közbelépnie. Az új évad a Kardashians sorozatban minden eddiginél drámaibbnak ígérkezik.
Kim KardashianmerényletKylie Jenner

Kim Kardashian döbbenetes vallomást tett: kiderült, hogy valaki a közvetlen környezetéből merénylőt bérelt, hogy megölték volna őt. A híresség a trailerekben arról beszél, hogy magánnyomozói értesítették a fenyegetésről, majd a rendőrség is közbelépett. A Kardashians új évada ezzel a sokkoló történettel indul.

US media personality Kim Kardashian attends the Vanity Fair Oscar Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 2, 2025. (Photo by Michael Tran / AFP)
Kim Kardashian elbűvölően vad és szexi
Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Majdnem megölték Kim Kardashiant

Kim Kardashian elárulta, hogy egy szívszorító hívást kapott magánnyomozóitól, akik közölték vele: az élete veszélyben van. A sztár szerint valaki, aki rendkívül közel áll hozzá, bérgyilkossal akarta megöletni.

Halálra rémültem

– vallotta be könnyek között.

Az új évad előzetesében a drámai pillanatok egymást követik. Kendall Jenner hangja remegve szólal meg, Kylie Jenner pedig azt mondja, 

hallotta, ahogy lépések közeledtek a szobájába. 

A trailert sirénák és rendőrök érkezése kíséri, miközben Kim Kardashian rettegve vallja:

Majdnem meghaltam.

A sztár vallomása szerint soha nem érezte magát ennyire kiszolgáltatottnak. A rajongók számára az új évad a Kardashians sorozatban minden eddiginél feszültséggel telibb és sötétebb lesz –írja a Daily Star.

Mint az közismert, 2016 októberében Kim Kardashiant éjszaka támadták meg egy párizsi luxushotelben, ahol fegyverrel fenyegették, majd megkötözték. A rablók több mint 10 millió dollárnyi ékszert vittek el.

 

 

