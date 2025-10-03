Kim Kardashiant majdnem megölték – sokkoló részletek és videó

Kim Kardashian döbbenetes vallomást tett: kiderült, hogy valaki a közvetlen környezetéből merénylőt bérelt, hogy megölték volna őt. A híresség a trailerekben arról beszél, hogy magánnyomozói értesítették a fenyegetésről, majd a rendőrség is közbelépett. A Kardashians új évada ezzel a sokkoló történettel indul.

Kim Kardashian elbűvölően vad és szexi

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Majdnem megölték Kim Kardashiant

Kim Kardashian elárulta, hogy egy szívszorító hívást kapott magánnyomozóitól, akik közölték vele: az élete veszélyben van. A sztár szerint valaki, aki rendkívül közel áll hozzá, bérgyilkossal akarta megöletni.

Halálra rémültem

– vallotta be könnyek között.

Az új évad előzetesében a drámai pillanatok egymást követik. Kendall Jenner hangja remegve szólal meg, Kylie Jenner pedig azt mondja,

hallotta, ahogy lépések közeledtek a szobájába.

A trailert sirénák és rendőrök érkezése kíséri, miközben Kim Kardashian rettegve vallja:

Majdnem meghaltam.

A sztár vallomása szerint soha nem érezte magát ennyire kiszolgáltatottnak. A rajongók számára az új évad a Kardashians sorozatban minden eddiginél feszültséggel telibb és sötétebb lesz –írja a Daily Star.

Mint az közismert, 2016 októberében Kim Kardashiant éjszaka támadták meg egy párizsi luxushotelben, ahol fegyverrel fenyegették, majd megkötözték. A rablók több mint 10 millió dollárnyi ékszert vittek el.