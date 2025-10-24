Kim Kardashiannál életveszélyes betegséget diagnosztizáltak

Kim Kardashian elmondta, hogy egy rutinszerű MRI-vizsgálat során fedeztek fel egy apró aneurizmát az agyában –írja a Mirror.

Kim Kardashian sírva fakadt, amikor megtudta a rossz hírt

Kim Kardashian egészségével már korábban is volt probléma

A műsorban látható, ahogy Kim Kardashiant egy orvosi központban MRI-gépbe tolják, miközben az orvosok a képernyőn figyelik az agyi felvételeket.

Találtak egy kis aneurizmát – mondta Kim nővérének, Kourtney Kardashiannek, aki döbbenten csak annyit tudott reagálni: Mi van?

Később a nézők egy megrázó jelenetben láthatták, ahogy a négygyermekes édesanya sírva kérdezi telefonon:

Mi a fenéért történik ez velem?

Az orvosok a diagnózis után közölték Kim Kardashiannal, hogy a hosszú évek óta tartó stressz és érzelmi megterhelés, amit a Kanye Westtel való kapcsolata okozott, hozzájárulhatott az aneurizma kialakulásához.

Az agyi aneurizma az agyi erek tágulása, ami ha megreped, életveszélyes belső vérzést okozhat. A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szerint a kisebb, nem repedt aneurizmákat általában rendszeres ellenőrzéssel kezelik, míg a nagyobbak azonnali műtétet igényelnek.

A Brain Aneurysm Foundation adatai szerint 6,8 millió amerikai él kezeletlen aneurizmával, és évente több mint 30 ezer embernél történik repedés. A világon évente közel félmillió haláleset köthető aneurizmához, az áldozatok fele 50 év alatti.

Kim Kardashian az évek során több alkalommal beszélt autoimmun betegségeiről, köztük pikkelysömöréről és ízületi gyulladásáról. 2022-ben elárulta, hogy a Met-gálára való drasztikus fogyása, amikor Marilyn Monroe legendás ruhájába akart beférni, súlyos pikkelysömör-kiújulást váltott ki, amely ízületi gyulladáshoz vezetett.

Emellett a terhességei alatt placenta accreta nevű komplikációt is átélt, amikor a méhlepény túl mélyen tapad meg a méhfalban, ami súlyos vérzést okozhat.

A műsorban a 45 éves celeb nyíltan beszélt arról is, milyen pszichológiai terhet jelentett számára a házassága Kanye Westtel. Saját szavaival élve az egész kapcsolat „Stockholm-szindrómához hasonlított”, amikor az áldozat érzelmileg kötődni kezd a bántalmazójához.

Boldog vagyok, hogy vége – jelentette ki.

Kim Kardashian és Kanye West 2014 és 2022 között voltak házasok, és négy közös gyermekük van: North (12 éves), Saint (9), Chicago (7) és Psalm (6).