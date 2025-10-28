Először beszélt Kim Kardashian életveszélyes betegségéről

Agyi aneurizmával diagnosztizálták Kim Kardashiant. A sztár egy rutin MRI-vizsgálaton vett részt, amikor az orvosok megdöbbentő felfedezést tettek. A celebet sokként érte a hír, most először szólalt meg betegsége kapcsán – írja a Page Six.

Kim Kardashian amerikai reality-sztár Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

„Rengeteg további agyi vizsgálaton kellett átesnem a Cedars-Sinai kórházban, egy egész orvosi csapat vizsgált” – mondta a 45 éves világsztár.

Kim Kardashian szerint a stressz lehetett a kiváltó ok

Kim úgy véli, hogy a diagnózis hátterében a túlzott stressz állhat – amit részben volt férje, Kanye Westtel való viharos válása okozott.

Az agyi aneurizma esetén az agyi ér fala elgyengül, vagy kitágul – a kisebb aneurizmák általában tünetmentesek, ha azonban az érfal megreped, életveszélyes állapot lép fel, és azonnali orvosi beavatkozást igényel.