Kim Kardashian

Kim Kardashian tangája ismét botrányt kavart – videó

A sztár legújabb dobása, a fanszőrzetet utánzó tanga azonnal botrány tárgya lett, miután megjelent a Skims kollekcióban. Kim Kardashian ismét túltolta a provokációt.
Kim Kardashian újabb merész lépéssel borzolta a kedélyeket. A sztár egy különleges terméket, a fanszőrt imitáló tangát dobta piacra, ami pillanatok alatt elárasztotta az internetet reakciókkal. A közösségi oldalak kommentáradata bizonyítja: a botrány ezúttal is garantált.

Kim Kardashian a NikeSKIMS bemutató eseményén.
Kim Kardashian a NikeSKIMS bemutató eseményén.
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kim Kardashian újabb botránya

A Skims márka a Faux Hair Micro String Thong nevű terméket egy retró stílusú, 1970-es éveket parodizáló bemutatóvideóban mutatta be. Három nő viselte a különleges tangát, természetesen pixelezve, miközben a képernyőn a provokatív szlogen villant fel:

Az Ultimate Bush – a szőnyeged lehet bármilyen színű.

Sokan értetlenkedtek: „Ki kérte ezt a terméket?” – írták százszámra a poszt alá. Mások szerint Kim Kardashian pontosan tudta, hogy a botrány önmagában elad. A sztár hírnevét épp az ilyen húzások erősítik, hiszen minden megjelenése médiaesemény. A „fanszőrös” tanga így nemcsak fehérnemű, hanem újabb jelenség a Kardashian-univerzumban.

 

