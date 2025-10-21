Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Kim Kardashian

Kim Kardashian különös maszkkal sokkolta a világot

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kim Kardashian újabb extrém divatpillanatot teremtett a hétvégi Academy Museum-gálán. A Kim Kardashian-féle maszkos megjelenés ezúttal is minden tekintetet magára vont — ám a háttérben a sztár sminkesei és fodrásza nem voltak éppen boldogok. Mario Dedivanovic és Chris Appleton szó szerint „csendben sírtak”, amikor megtudták, hogy a sminket teljesen eltakarja a maszk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kim KardashiansminkesarcMaszk

A 44 éves reality-sztár, Kim Kardashian, a Maison Margiela Couture egyik különleges darabját viselte: egy testhez simuló, fűzős, testszínű ruhát, amelyhez rétegekben viselt ékszereket a nyakán — az arcát viszont egy áttetsző bézs maszk teljesen eltakarta - írja a PageSix.

Kim Kardashian maszkos megjelenése az Academy Museum gálán, ahol a sztár teljesen eltakarta arcát, sminkesei pedig „csendben sírtak” a látvány miatt.
Kim Kardashian maszkos megjelenése az Academy Museum gálán, ahol a sztár teljesen eltakarta arcát, sminkesei pedig „csendben sírtak” a látvány miatt. Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kardashian a vörös szőnyegen a Variety riporterének elárulta, hogy teljes sminket viselt a maszk alatt, sőt, kedvenc sminkesét, Mario Dedivanovicot New Yorkból repíttette Los Angelesbe – csakhogy a sminket senki ne láthassa.

Kim Kardashian sminkesei humorral reagáltak a „láthatatlan” sminkre

Ez egy utolsó pillanatos döntés volt, szóval biztos vagyok benne, hogy Mario nem volt túlságosan boldog miatta – mondta nevetve Kardashian, hozzátéve, hogy a gála belső részén azért levette a maszkot, így végül megmutathatta a sminket is.

A csapat az Instagramon humorral reagált a helyzetre: „Úgy érzem, a munkánk ma tényleg önmagáért beszélt... A smink őrületes volt… csak épp senki sem látta” – mondták nevetve, majd a kamerát Kimre fordították, kérdezve: Egy maszk? Tényleg egy maszk?

Fodrásza, Chris Appleton külön posztban írta:

Minden maszkos pillanat mögött ott egy glam team, amely csendben sír .

Ez nem az első alkalom, hogy Kardashian maszkban jelenik meg: a 2021-es Met Gálán teljesen fekete Balenciaga-szettben vonult, az arcát akkor is elrejtve. Akkor azt mondta, egész este nem vette le – „elkötelezett voltam, ez divatért volt” – tette hozzá.

Kim Kardashian végül levette a maszkot a gálán.

Egyébként Kim egy friss interjúban elárulta, hogy éves szinten akár egymillió dollárt is költ szépségápolásra és sminkre — így a mostani „láthatatlan smink” igazi pazarlásnak tűnhet.

Legutóbb a tangája körül robbant ki hatalmas botrány.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!