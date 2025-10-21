Kim Kardashian különös maszkkal sokkolta a világot

A 44 éves reality-sztár, Kim Kardashian, a Maison Margiela Couture egyik különleges darabját viselte: egy testhez simuló, fűzős, testszínű ruhát, amelyhez rétegekben viselt ékszereket a nyakán — az arcát viszont egy áttetsző bézs maszk teljesen eltakarta - írja a PageSix.
Kardashian a vörös szőnyegen a Variety riporterének elárulta, hogy teljes sminket viselt a maszk alatt, sőt, kedvenc sminkesét, Mario Dedivanovicot New Yorkból repíttette Los Angelesbe – csakhogy a sminket senki ne láthassa.
Kim Kardashian sminkesei humorral reagáltak a „láthatatlan” sminkre
Ez egy utolsó pillanatos döntés volt, szóval biztos vagyok benne, hogy Mario nem volt túlságosan boldog miatta – mondta nevetve Kardashian, hozzátéve, hogy a gála belső részén azért levette a maszkot, így végül megmutathatta a sminket is.
A csapat az Instagramon humorral reagált a helyzetre: „Úgy érzem, a munkánk ma tényleg önmagáért beszélt... A smink őrületes volt… csak épp senki sem látta” – mondták nevetve, majd a kamerát Kimre fordították, kérdezve: Egy maszk? Tényleg egy maszk?
Fodrásza, Chris Appleton külön posztban írta:
Minden maszkos pillanat mögött ott egy glam team, amely csendben sír .
Ez nem az első alkalom, hogy Kardashian maszkban jelenik meg: a 2021-es Met Gálán teljesen fekete Balenciaga-szettben vonult, az arcát akkor is elrejtve. Akkor azt mondta, egész este nem vette le – „elkötelezett voltam, ez divatért volt” – tette hozzá.
Kim Kardashian végül levette a maszkot a gálán.
Egyébként Kim egy friss interjúban elárulta, hogy éves szinten akár egymillió dollárt is költ szépségápolásra és sminkre — így a mostani „láthatatlan smink” igazi pazarlásnak tűnhet.
Legutóbb a tangája körül robbant ki hatalmas botrány.