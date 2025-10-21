Kim Kardashian különös maszkkal sokkolta a világot

A 44 éves reality-sztár, Kim Kardashian, a Maison Margiela Couture egyik különleges darabját viselte: egy testhez simuló, fűzős, testszínű ruhát, amelyhez rétegekben viselt ékszereket a nyakán — az arcát viszont egy áttetsző bézs maszk teljesen eltakarta - írja a PageSix.

Kim Kardashian maszkos megjelenése az Academy Museum gálán, ahol a sztár teljesen eltakarta arcát, sminkesei pedig „csendben sírtak” a látvány miatt. Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kardashian a vörös szőnyegen a Variety riporterének elárulta, hogy teljes sminket viselt a maszk alatt, sőt, kedvenc sminkesét, Mario Dedivanovicot New Yorkból repíttette Los Angelesbe – csakhogy a sminket senki ne láthassa.

Kim Kardashian’s glam team reacts to her ‘last-minute’ masked look for Academy Museum Gala: ‘Silently crying’ https://t.co/pfYlU4canJ pic.twitter.com/PAobRE8x8Z — Page Six (@PageSix) October 20, 2025

Kim Kardashian sminkesei humorral reagáltak a „láthatatlan” sminkre

Ez egy utolsó pillanatos döntés volt, szóval biztos vagyok benne, hogy Mario nem volt túlságosan boldog miatta – mondta nevetve Kardashian, hozzátéve, hogy a gála belső részén azért levette a maszkot, így végül megmutathatta a sminket is.

A csapat az Instagramon humorral reagált a helyzetre: „Úgy érzem, a munkánk ma tényleg önmagáért beszélt... A smink őrületes volt… csak épp senki sem látta” – mondták nevetve, majd a kamerát Kimre fordították, kérdezve: Egy maszk? Tényleg egy maszk?

Fodrásza, Chris Appleton külön posztban írta:

Minden maszkos pillanat mögött ott egy glam team, amely csendben sír .

Ez nem az első alkalom, hogy Kardashian maszkban jelenik meg: a 2021-es Met Gálán teljesen fekete Balenciaga-szettben vonult, az arcát akkor is elrejtve. Akkor azt mondta, egész este nem vette le – „elkötelezett voltam, ez divatért volt” – tette hozzá.

Kim Kardashian végül levette a maszkot a gálán.

Egyébként Kim egy friss interjúban elárulta, hogy éves szinten akár egymillió dollárt is költ szépségápolásra és sminkre — így a mostani „láthatatlan smink” igazi pazarlásnak tűnhet.

