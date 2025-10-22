Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij lebukott: hazudik, mint a vízfolyás

Kim Kardashian

Kim Kardashian szexi görög istennőként ünnepelte szülinapját

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szexi görög istennőként jelent meg a világszerte ismert sztár a 45. születésnapja alkalmából. Kim Kardashian szokásához méltóan vadítóan szexi és meglepően tüzes és kevésbé botrányos szettel hódította meg a bulvársajtót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kim Kardashianszexistennőszexi összeállításszexi

Kim Kardashian ismét bebizonyította, hogy senki sem uralja úgy a vörös szőnyeget, mint ő. A valóságshow-sztár 45. születésnapján egy szexi, vintage Givenchy ruhában jelent meg, amelyben maga volt a görög istennő.

Kim Kardashian - Photocall de la première de la série All's Fair Disney+ à la Maison de la Chimie à Paris, France, le 21 octobre 2025. © Cyril Moreau/Bestimage "All's Fair" Disney+ Premiere at Maison de La Chimie on October 21, 2025 in Paris, France.
Kim Kardashian Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / 00729436

Kim Kardashian születésnapján is iszonyatosan szexi

A világsztár azt a ruhát viselte, amit a sugárzó fekete szépség, Naomi Campbell hordott egy 1997-es divatbemutatón. Kim Kardashian most új életet lehelt a legendás darabba, amely arany, szoborszerű fűzőjével és fehér, aszimmetrikus szoknyájával tökéletesen kiemelte alakját.

A sztár haját feszes kontyba fogta, sminkje pedig a szemét hangsúlyozta, miközben arany magassarkúval tette teljessé az istennős megjelenést – adta hírül a Page Six.

Kim Kardashianról más képek is előkerültek az Instagram árnyoldalain.

Szerencsénkre ezek a képek már a világtörténelem részesei, mint Jenna Ortega melltartó nélküli szettje, vagy Kanye West párjának ehető bikinije.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!