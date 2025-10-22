Kim Kardashian szexi görög istennőként ünnepelte szülinapját

Kim Kardashian ismét bebizonyította, hogy senki sem uralja úgy a vörös szőnyeget, mint ő. A valóságshow-sztár 45. születésnapján egy szexi, vintage Givenchy ruhában jelent meg, amelyben maga volt a görög istennő.
Kim Kardashian születésnapján is iszonyatosan szexi
A világsztár azt a ruhát viselte, amit a sugárzó fekete szépség, Naomi Campbell hordott egy 1997-es divatbemutatón. Kim Kardashian most új életet lehelt a legendás darabba, amely arany, szoborszerű fűzőjével és fehér, aszimmetrikus szoknyájával tökéletesen kiemelte alakját.
A sztár haját feszes kontyba fogta, sminkje pedig a szemét hangsúlyozta, miközben arany magassarkúval tette teljessé az istennős megjelenést – adta hírül a Page Six.
Kim Kardashianról más képek is előkerültek az Instagram árnyoldalain.
Szerencsénkre ezek a képek már a világtörténelem részesei, mint Jenna Ortega melltartó nélküli szettje, vagy Kanye West párjának ehető bikinije.