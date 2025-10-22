Kim Kardashian szexi görög istennőként ünnepelte szülinapját

Kim Kardashian ismét bebizonyította, hogy senki sem uralja úgy a vörös szőnyeget, mint ő. A valóságshow-sztár 45. születésnapján egy szexi, vintage Givenchy ruhában jelent meg, amelyben maga volt a görög istennő.

Kim Kardashian Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / 00729436

Kim Kardashian születésnapján is iszonyatosan szexi

A világsztár azt a ruhát viselte, amit a sugárzó fekete szépség, Naomi Campbell hordott egy 1997-es divatbemutatón. Kim Kardashian most új életet lehelt a legendás darabba, amely arany, szoborszerű fűzőjével és fehér, aszimmetrikus szoknyájával tökéletesen kiemelte alakját.

Kim Kardashian is a Grecian goddess in vintage Givenchy corset dress on 45th birthday https://t.co/nMCJ0jMWQp pic.twitter.com/YGa15rP2vU — Page Six (@PageSix) October 22, 2025

A sztár haját feszes kontyba fogta, sminkje pedig a szemét hangsúlyozta, miközben arany magassarkúval tette teljessé az istennős megjelenést – adta hírül a Page Six.

Kim Kardashian is seen arriving at her 45th birthday party in Paris, France.. pic.twitter.com/KTGQF6NzVl — Rickky (@rickkibaba) October 22, 2025

Kim Kardashianról más képek is előkerültek az Instagram árnyoldalain.

