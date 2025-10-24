Kim Kardashian olyan dögös szettet villantott, hogy csak ámulunk

A Disney+ új sorozatában Kim Kardashian egy nagyhatalmú válóperes ügyvédet alakít. Az All's Fair a női ügyvédek világába enged betekintést, akik egy férfiak uralta irodát elhagyva saját céget kezdenek üzemeltetni. Kim karaktere egy sármos szörfös férfival bonyolódik viszonyba, természetesen drámai csavarokkal – írja a Daily Mail.

Kim Kardashian

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Kim Kardashian producerként is részt vesz a munkában

A sorozat producerei között ott van Kim és édesanyja, Kris Jenner is, a projektet pedig Ryan Murphy jegyzi, aki korábban az American Horror Story-ban is dolgozott a celebbel.

Kim Kardashian a napokban azt is elárulta, hogy életveszélyes betegséget diagnosztizáltak nála.