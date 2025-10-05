Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Autós szabályok, amiket fontos tudnia, ha nem akar hatalmas bírságot fizetni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Megdöbbentő veszteség érte Hollywoodot, az amerikai filmipar fellegvárát. Elhunyt Kimberly Hebert Gregory, az ismert amerikai színésznő mindössze 51 éves volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kimberly Hébert Gregoryhalálhírhollywoodszínésznő

A hétvégén tragikus hirtelenséggel elhunyt Kimberly Hebert Gregory, akit több népszerű sorozatban is láthattunk – köztük az Agymenők-ben, a Két pasi meg egy kicsiben és a Vice Principals-ban is feltűnt.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 07: Kimberly Hebert Gregory attends the Five Feet Apart Los Angeles premiere on March 07, 2019 in Los Angeles, California. Joshua Blanchard/Getty Images for CBS Films/AFP (Photo by Joshua Blanchard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), Kimberly Hébert Gregory
Kimberly Hébert Gregory halálhírét a fia jelentette be
Fotó: JOSHUA BLANCHARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az 1972-ben Texasban született színésznő halálhírét fia jelentette be, de a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

Halála váratlanul érte a hollywoodi közösséget, és óriási űrt hagyott maga után a színésztársadalomban – írja a Daily Star.

Kimberly Hebert Gregory közönségkedvenc volt

Gregory sokoldalú tehetség volt, aki színházi háttérrel robbant be a tévés-filmes világba. Erőteljes jelenléte, éles intellektusa és kiváló karakterformálása miatt hamar a közönség kedvence lett. Bár gyakran mellékszereplőként tűnt fel, minden alakítása emlékezetes volt. Kollégái méltatták tehetségét és emberségét, a közösségi médiában pedig rengeteg megható búcsúüzenet jelent meg. Kimberly mindössze 51 éves volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!