A hétvégén tragikus hirtelenséggel elhunyt Kimberly Hebert Gregory, akit több népszerű sorozatban is láthattunk – köztük az Agymenők-ben, a Két pasi meg egy kicsiben és a Vice Principals-ban is feltűnt.

Kimberly Hébert Gregory halálhírét a fia jelentette be

Fotó: JOSHUA BLANCHARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az 1972-ben Texasban született színésznő halálhírét fia jelentette be, de a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Halála váratlanul érte a hollywoodi közösséget, és óriási űrt hagyott maga után a színésztársadalomban – írja a Daily Star.

Kimberly Hebert Gregory közönségkedvenc volt

Gregory sokoldalú tehetség volt, aki színházi háttérrel robbant be a tévés-filmes világba. Erőteljes jelenléte, éles intellektusa és kiváló karakterformálása miatt hamar a közönség kedvence lett. Bár gyakran mellékszereplőként tűnt fel, minden alakítása emlékezetes volt. Kollégái méltatták tehetségét és emberségét, a közösségi médiában pedig rengeteg megható búcsúüzenet jelent meg. Kimberly mindössze 51 éves volt.