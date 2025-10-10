Fogyassza ezt minden nap, hogy csökkentse a rák kockázatát!

Az ázsiai konyha egyik évezredes alapétele világszerte figyelmet kap mint az egyik legígéretesebb szuperétel. Nemcsak ízletes, hanem egészségügyi hatásai is kiemelkedőek, ráadásul olcsón beszerezhető, vagy akár otthon is elkészíthető. Egyre több kutatás támasztja alá a kimchi előnyeit, amelyek jótékony hatással vannak a szervezetre és az egészségre – írja a DailyMail.

A koreai szuperétel, a kimchi. Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ / NurPhoto

A cukorbetegség és a vastagbélrák megelőzésében is segíthet a kimchi

A Connecticut Egyetem kutatói szerint a kimchi fogyasztása javítja a vércukor-, triglicerid- és vérnyomásszintet. A normál vércukorszint fenntartása segít megelőzni a cukorbetegséget, míg az alacsony trigliceridszint csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a szívrohamok, a stroke-ok és a hasnyálmirigy-gyulladás kockázatát. A megfelelő vérnyomás szintén alapvető a szív- és érrendszeri egészséghez.

A kimchi probiotikumokban is gazdag, ami támogatja a bélflóra egészségét.

A hasznos baktériumok táplálják a mikrobiomot, elősegítik az egészséges emésztést, és csökkenthetik a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. Dél-koreai kutatások szerint jelentős változásokat idéz elő a székletmikrobiom összetételében, és hozzájárulhat a béladenómák megelőzéséhez – ezek jóindulatú daganatok, de növekedésük fokozhatja a jövőbeli rákos elváltozások kockázatát.

A kimchi nemcsak probiotikumokban gazdag, hanem jelentős mennyiségű antioxidánst és vitamint is tartalmaz, például C- és K-vitamint, amelyek erősítik az immunrendszert és elősegítik a csontok egészségét.

A bélmikrobiom sokféleségének növelésével javítja az emésztést, fokozza a tápanyagfelszívódást, és egyes, a bél-agy kapcsolatot vizsgáló kutatások szerint hozzájárulhat a mentális egészség támogatásához is.

A kimchi tehát nem csupán egy finom savanyúság, hanem akár az egészségmegőrzés eszköze is lehet: egyszerű, olcsó és ízletes étel, amely a szív-és érrendszeri problémák megelőzésétől az immundrendszer egyensúlyáig minden szempontból jótékony.