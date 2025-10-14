Hírlevél

Peking

Kemény, világos üzenetet küldött Kína: "Ha harcot akartok – harcolni fogunk a végsőkig"

Peking álláspontja a kereskedelmi és vámháborúkkal kapcsolatban változatlan: Kína kész harcolni a végsőkig. Erről a kínai Kereskedelmi Minisztérium hivatalos közleményében számoltak be.
PekingDonald TrumpKínaEgyesült Államok

A tárca szerint Kína és az Egyesült Államok munkacsoportjai továbbra is egyeztetéseket folytatnak, miközben Donald Trump amerikai elnök új, 100 százalékos vámokat helyezett kilátásba a kínai termékekre. Peking ugyanakkor kitart amellett, hogy nem enged a nyomásgyakorlásnak.

kína
Kína kész Trumppal csatázni.
Fotó: AFP

Kína harcra kész

„Ha harcot akartok – harcolni fogunk a végsőkig. Ha tárgyalni akartok – ajtónk nyitva áll” – áll a minisztérium közleményében.

A kínai fél hangsúlyozta: az Egyesült Államok nem követelhet tárgyalásokat, miközben egyidejűleg fenyegetésekkel és korlátozásokkal próbálja befolyásolni a folyamatot.

Korábban Trump bejelentette, hogy november 1-jétől – vagy akár korábban – megduplázhatják a kínai árukra kivetett vámokat, válaszul arra, hogy Peking szinte minden exporttermékre korlátozásokat tervez bevezetni.

