Kemény, világos üzenetet küldött Kína: "Ha harcot akartok – harcolni fogunk a végsőkig"

A tárca szerint Kína és az Egyesült Államok munkacsoportjai továbbra is egyeztetéseket folytatnak, miközben Donald Trump amerikai elnök új, 100 százalékos vámokat helyezett kilátásba a kínai termékekre. Peking ugyanakkor kitart amellett, hogy nem enged a nyomásgyakorlásnak.

Kína kész Trumppal csatázni.

Fotó: AFP

Kína harcra kész

„Ha harcot akartok – harcolni fogunk a végsőkig. Ha tárgyalni akartok – ajtónk nyitva áll” – áll a minisztérium közleményében.

A kínai fél hangsúlyozta: az Egyesült Államok nem követelhet tárgyalásokat, miközben egyidejűleg fenyegetésekkel és korlátozásokkal próbálja befolyásolni a folyamatot.

Korábban Trump bejelentette, hogy november 1-jétől – vagy akár korábban – megduplázhatják a kínai árukra kivetett vámokat, válaszul arra, hogy Peking szinte minden exporttermékre korlátozásokat tervez bevezetni.