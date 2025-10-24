Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Sokkolóan brutális!

Felkavaró felvétel került elő a mezőméhesi baltás gyilkosságról

Kína

Újabb háború törhet ki! Súlyos információk láttak napvilágot

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok és Kína között minden eddiginél nagyobb a kockázata egy valódi fegyveres konfliktusnak – írja két amerikai biztonságpolitikai szakértő a The New York Times hasábjain. A szerzők szerint ma már szinte nem létezik olyan valós idejű kommunikációs rendszer, amely megakadályozhatná a véletlen háborút.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KínaThe New York TimesEgyesült Államok

Az Egyesült Államok és Kína egy lépésre van a közvetlen katonai összecsapástól – írja a The New York Times-ban megjelent cikkben Eric Rosenbach, az amerikai védelmi miniszter korábbi nemzetbiztonsági és globális biztonsági tanácsadója, valamint Chris Li, a Harvard Egyetem Belfer Központjának kutatója.

kína
Egy hajszál választja el az USA-t és Kínát a közvetlen katonai összecsapástól
Fotó: Getty Images via AFP

Nagy a baj az USA és Kína között

„Soha nem volt még ekkora veszélye annak, hogy egy kisebb incidens valódi háborúvá fajuljon. Az amerikai-szovjet hidegháborús korszakhoz képest ma szinte teljesen hiányzik a valós idejű, megbízható kommunikációs rendszer az amerikai és kínai hadsereg között” – írják a szerzők.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!