Újabb háború törhet ki! Súlyos információk láttak napvilágot

Az Egyesült Államok és Kína között minden eddiginél nagyobb a kockázata egy valódi fegyveres konfliktusnak – írja két amerikai biztonságpolitikai szakértő a The New York Times hasábjain. A szerzők szerint ma már szinte nem létezik olyan valós idejű kommunikációs rendszer, amely megakadályozhatná a véletlen háborút.
Az Egyesült Államok és Kína egy lépésre van a közvetlen katonai összecsapástól – írja a The New York Times-ban megjelent cikkben Eric Rosenbach, az amerikai védelmi miniszter korábbi nemzetbiztonsági és globális biztonsági tanácsadója, valamint Chris Li, a Harvard Egyetem Belfer Központjának kutatója.
Nagy a baj az USA és Kína között
„Soha nem volt még ekkora veszélye annak, hogy egy kisebb incidens valódi háborúvá fajuljon. Az amerikai-szovjet hidegháborús korszakhoz képest ma szinte teljesen hiányzik a valós idejű, megbízható kommunikációs rendszer az amerikai és kínai hadsereg között” – írják a szerzők.
