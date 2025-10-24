Újabb háború törhet ki! Súlyos információk láttak napvilágot

Az Egyesült Államok és Kína egy lépésre van a közvetlen katonai összecsapástól – írja a The New York Times-ban megjelent cikkben Eric Rosenbach, az amerikai védelmi miniszter korábbi nemzetbiztonsági és globális biztonsági tanácsadója, valamint Chris Li, a Harvard Egyetem Belfer Központjának kutatója.

Egy hajszál választja el az USA-t és Kínát a közvetlen katonai összecsapástól

Fotó: Getty Images via AFP

Nagy a baj az USA és Kína között

„Soha nem volt még ekkora veszélye annak, hogy egy kisebb incidens valódi háborúvá fajuljon. Az amerikai-szovjet hidegháborús korszakhoz képest ma szinte teljesen hiányzik a valós idejű, megbízható kommunikációs rendszer az amerikai és kínai hadsereg között” – írják a szerzők.