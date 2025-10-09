Kína megint egy lépéssel a világ előtt – ilyen gépszörnyet még nem alkottak

A Gobi-sivatagban, Hszincsiang tartományban Kína sikerrel próbálta ki az első, megawattos teljesítményű kereskedelmi légi szélerőművet. A kínai találmány, amit S1500-nak kereszteltek, minden teszten megfelelt, a szereléstől a nyomáspróbán át a viharos szélben való működésig – számot be róla a Focus online.

Az újabb forradalmi kínai találmány, az S1500 elnevezésű szélturbina

Fotó: X

Földrengések, áradások esetén is segíthet a kínai találmány

A 60 méter hosszú, 40 méter széles és 40 méter magas szerkezet első pillantásra egy futurisztikus léghajóra emlékeztet. Körülbelül akkora, mint egy kosárlabdapálya, és olyan magas, mint egy 13 emeletes ház.

Célunk, hogy a levegőből termelt szélenergia az olcsó és zöld áramellátás kulcseleme legyen

– mondta Dun Tianrui, a Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology vezérigazgatója és vezető tervezője.

A test központi része héliummal töltött fő gázballon, amelyet egy gyűrű alakú szárny vesz körül. Ez a szárny egy hatalmas légcsatornát képez, amely befogja és irányítja a nagy magasságban fújó erős szeleket, mintha egy lebegő légzsák hasznosítaná a természet erejét.

A turbina 1,5 kilométeres magasságig képes emelkedni, ahol a szél sokkal erősebb és egyenletesebb, mint a földfelszínen.

Ha a szél sebessége megduplázódik, a benne rejlő energia nyolcszorosára nő, háromszoros sebességnél pedig már 27-szeresére – magyarázta Gong Zeqi kutató.

Az S1500 belsejében tizenkét darab, egyenként 100 kilowattos szélturbina működik, összesen 1,2 megawatt teljesítménnyel. A generátorokat a gyűrű alakú csatornába építették, ahol a rotorok kihasználják a magassági szelek energiáját. A megtermelt áramot több kilométer hosszú, nagy teherbírású kábelek vezetik vissza a földre. A turbina fejlesztését a Tsinghua Egyetem és a Kínai Űrinformációs Kutatóintézet közösen végezte. A rendszer ultrakönnyű anyagokat és aerostatikus technológiát alkalmaz, így nincs szükség masszív acéltornyokra, mint a hagyományos szélerőműveknél.

China's home-designed megawatt-scale commercial buoyant airborne turbine, the S1500, has successfully completed its maiden flight in northwest China's Hami after passing tests including full desert assembly and continuous high-wind deployment and retrieval.

At 60 meters long, 40… pic.twitter.com/ySi9hA4PxD — China Science (@ChinaScience) September 23, 2025

A hagyományos szélerőművekhez képest az S1500 40 százalékkal kevesebb anyagot igényel, és 30 százalékkal olcsóbban termel áramot.

A rendszer néhány óra alatt fel- és leszerelhető – mondta Weng Hanke műszaki igazgató.

Ez teszi különösen alkalmassá a sivatagi, szigeti vagy nehezen megközelíthető térségek energiaellátására, de katasztrófa sújtotta régiókban is gyorsan bevethető. Földrengések vagy áradások után gyorsan biztosíthat áramot világításhoz, kommunikációhoz vagy orvosi eszközökhöz.