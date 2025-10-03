Hírlevél

kincs

Elképesztő mennyiségű arany- és ezüstérme került elő a tenger mélyéről

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
A közel 400 millió forint értékű kincslelet évszázadok óta pihent a tenger fenekén. A megtalált kincs nemcsak anyagi értékében kiemelkedő, hanem történelmi jelentősége miatt is páratlan felfedezésnek számít.
kincsaranyezüstFlorida

Florida partjainál egy búvárcsapat több mint ezer arany- és ezüstérmét fedezett fel, amelyeket még a 18. század elején, a spanyol birodalom fénykorában szállítottak Európa felé. A Sky News információi szerint a kincsek 1715-ben egy hurrikán következtében süllyedt el, és azóta pihent a tenger fenekén.

kincs
A kincs értékét közel 400 millió forintra becsülik - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Kincs Florida partjainál: spanyol arany és ezüst került elő

A most előkerült érmék különlegessége, hogy sok darabon a verési dátum és a verdejegy is jól látható, ami egyedülálló lehetőséget ad a történészeknek a korszak pontosabb kutatására. Sal Guttoso, a kincset megtaláló Queen Jewels cég képviselője szerint minden egyes érme egy darabka történelem: 

Ez nemcsak kincs, hanem kézzelfogható kapcsolat azokhoz, akik a spanyol aranykorban éltek és hajóztak.

A kincs értékét közel 400 millió forintra becsülik, és a floridai törvények szerint a leletek egy része köztulajdonban marad kutatási és kiállítási célokra.

A floridai Kincses part a világ egyik legismertebb kincsvadász-helyszíne, ahol az elmúlt évtizedekben rendszeresen kerülnek elő elsüllyedt spanyol hajókból származó aranyrudak, ékszerek és ritka érmék. 

A mostani felfedezés különlegessége, hogy egyszerre ilyen nagy mennyiséget sikerült megtalálni, ami ritkaságnak számít még ezen a partszakaszon is.

