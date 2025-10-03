Felfoghatatlan borzalom! Drogos anyja miatt halt meg egy hétéves kisfiú

Egy hétéves kisfiú élete ért véget az Egyesült államokban, miután feje beszorult egy autó hátsó ablakába. A baleset autóban történt, miközben anyja öntudatlanul feküdt elöl. Az ügy a szülői felelősség kérdését állította a középpontba.

A meghalt kisfiú anyjának szervezetében drogot találtak (illusztráció)

Fotó: Harrison Haines/Pexels

Kisfiú tragikus halála és a szülői felelősség hiánya

A tragédia áprilisban történt Atlantában. A rendőrség szerint a gyermek feje az autó hátsó ablakába szorult, miközben anyja, a 32 éves Kandice Grace, eszméletlenül feküdt a vezetőülésben.

A fiút eszméletlenül találták, fejével kilógva az ablakból, lélegzet nélkül. A helyszínre érkező rendőrök és mentők már nem tudtak segíteni rajta: a kisfiút a kórházban halottnak nyilvánították.

A nyomozás szerint az anya kábítószer hatása alatt állt: vér- és vizeletmintája pozitív lett opioidokra és THC-re.

A nő nemcsak a kisfiúval, hanem két másik gyermekével is a kocsiban ült, amikor eszméletét vesztette.

Egy tanú arról számolt be, hogy Grace előző este a házánál állt meg, de nem vitte be a gyerekeket, inkább az autóban hagyta őket.

A rendőrség végül egy szomszéd házában találta meg Gracet a legkisebb gyermekével, ám ott is többször elájult, miközben karjában tartotta a kicsit. A hatóságok őrizetbe vették, és jelenleg a Fulton megyei börtönben van őrizetben. Gyermekbántalmazással és gondatlanságból elkövetett gyilkosággal vádolják – írja a New York Post.