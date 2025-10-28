Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

Hallotta már?

Ez gáz: bilincsbe verve vitték be a rendőrök a világbajnok magyar kajakost

kenya

Ez a gép vitte halálba a magyarokat

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szörnyű tragédia rázta meg Kenyát, miután egy kisrepülőgép lezuhant a tengerpart közelében, fedélzetén magyar turistákkal. Az ügy kapcsán a kisrepülőgép múltjáról érdekes adatok kerültek elő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kenyarepülőgépmagyar turistacsoportmagyar turista

Ahogy arról korábban az Origón beszámoltunk, magyar turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten nyolc magyar és két német turista, valamint egy kenyai pilóta tartózkodott. A helyi hatóságok közlése szerint félő, hogy a 11 utas közül senki sem élte túl a tragédiát.

kisrepülőgép
A kisrepülőgép roncsai a kenyai erdőségben - Fotó: - / MTI/AP

A lezuhant kisrepülőgép múltja

A repülőgép, egy Cessna 208B Grand Caravan, 2007-es gyártású modell, amely hosszú üzemeltetési múltat tudhat maga mögött Kelet-Afrikában. A 5Y-CCA lajstromjelű gép a Mombasa Air Safari kenyai légitársaság tulajdonában volt, amely regionális charter- és szafarijáratokat üzemeltet országszerte - számol be a NAIROBILEO.

A gépet eredetileg az Egyesült Államokban N12686 jelzéssel regisztrálták, de 2007. június 7-én törölték az amerikai lajstromból, valószínűleg az export előkészítése miatt. Ezt követően Tanzániában 5H-DAN lajstrommal repült, bár az akkori üzemeltető kiléte nem ismert.

2013 márciusában a repülőgép Kenya lajstromába került 5Y-CCA jelzéssel, és több mint tíz éven át szolgálta a Mombasa Air Safari flottáját. Elsősorban belföldi utasokat szállított a part menti városok és a fő turisztikai célpontok között. Fontos megjegyezni, hogy a repülőgép korábban nem volt érintett balesetben vagy súlyos incidensben.

Felzaklató volt a látvány: megszólalt a kenyai repülőgép-baleset szemtanúja. Részletek az Origo oldalán olvashatók. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!