Ez a gép vitte halálba a magyarokat

Ahogy arról korábban az Origón beszámoltunk, magyar turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten nyolc magyar és két német turista, valamint egy kenyai pilóta tartózkodott. A helyi hatóságok közlése szerint félő, hogy a 11 utas közül senki sem élte túl a tragédiát.

A kisrepülőgép roncsai a kenyai erdőségben - Fotó: - / MTI/AP

A lezuhant kisrepülőgép múltja

A repülőgép, egy Cessna 208B Grand Caravan, 2007-es gyártású modell, amely hosszú üzemeltetési múltat tudhat maga mögött Kelet-Afrikában. A 5Y-CCA lajstromjelű gép a Mombasa Air Safari kenyai légitársaság tulajdonában volt, amely regionális charter- és szafarijáratokat üzemeltet országszerte - számol be a NAIROBILEO.

A gépet eredetileg az Egyesült Államokban N12686 jelzéssel regisztrálták, de 2007. június 7-én törölték az amerikai lajstromból, valószínűleg az export előkészítése miatt. Ezt követően Tanzániában 5H-DAN lajstrommal repült, bár az akkori üzemeltető kiléte nem ismert.

2013 márciusában a repülőgép Kenya lajstromába került 5Y-CCA jelzéssel, és több mint tíz éven át szolgálta a Mombasa Air Safari flottáját. Elsősorban belföldi utasokat szállított a part menti városok és a fő turisztikai célpontok között. Fontos megjegyezni, hogy a repülőgép korábban nem volt érintett balesetben vagy súlyos incidensben.

Felzaklató volt a látvány: megszólalt a kenyai repülőgép-baleset szemtanúja. Részletek az Origo oldalán olvashatók.