Bizarr baleset: parkban sétáló nőt gázolt el egy kisrepülőgép – képek

A baleset részleteit a Long Beach-i tűzoltóság közölte Facebookon; mint írták, a kisrepülőgépet a Heartwell Parkban, egy focipálya mellett tette le a pilóta.

Kisrepülőgép gázolt el egy parkban sétáló embert Fotó: Long Beach Fire Department/Facebook

A fejére esett egy kisrepülőgép

A kényszerleszállás közben azonban elütött egy éppen ott sétáló nőt.

A gépet a tűzoltók szerint egy idős férfi vezette, az áldozatról annyit tudni, hogy egy negyven év körüli nő

- mindkettőjüket a helyi kórházba szállították. A nő állapota stabil, a baleset okát vizsgálják - írta a Fox News.