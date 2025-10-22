Bizarr baleset: parkban sétáló nőt gázolt el egy kisrepülőgép – képek

Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülőgép pilótája kedden, Kaliforniában. A gépet egy futballpályán tudta lerakni a pilóta, a manőver közben azonban elütött egy embert.
A baleset részleteit a Long Beach-i tűzoltóság közölte Facebookon; mint írták, a kisrepülőgépet a Heartwell Parkban, egy focipálya mellett tette le a pilóta.
A fejére esett egy kisrepülőgép
A kényszerleszállás közben azonban elütött egy éppen ott sétáló nőt.
A gépet a tűzoltók szerint egy idős férfi vezette, az áldozatról annyit tudni, hogy egy negyven év körüli nő
- mindkettőjüket a helyi kórházba szállították. A nő állapota stabil, a baleset okát vizsgálják - írta a Fox News.
