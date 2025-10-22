Hírlevél

kisrepülőgép

Bizarr baleset: parkban sétáló nőt gázolt el egy kisrepülőgép – képek

Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülőgép pilótája kedden, Kaliforniában. A gépet egy futballpályán tudta lerakni a pilóta, a manőver közben azonban elütött egy embert.
A baleset részleteit a Long Beach-i tűzoltóság közölte Facebookon; mint írták, a kisrepülőgépet a Heartwell Parkban, egy focipálya mellett tette le a pilóta. 

Kisrepülőgép esett egy nő fejére
Kisrepülőgép gázolt el egy parkban sétáló embert Fotó: Long Beach Fire Department/Facebook

A fejére esett egy kisrepülőgép

A kényszerleszállás közben azonban elütött egy éppen ott sétáló nőt. 

A gépet a tűzoltók szerint egy idős férfi vezette, az áldozatról annyit tudni, hogy egy negyven év körüli nő 

- mindkettőjüket a helyi kórházba szállították. A nő állapota stabil, a baleset okát vizsgálják - írta a Fox News. 

 

