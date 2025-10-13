Kivégzés Floridában: 46 éve gyilkolt gyereket a pedofil szörny

A 66 éves Bryan Fredrick Jennings november 13-án kap méreginjekciót a Floridai Állami Börtönben. Jennings lesz a 16. személy, akit 2025-ben kivégeznek Floridában. A gyerekgyilkos halálbüntetése mindössze néhány nappal azután lett hivatalos, hogy október 10-én Samuel Lee Smithers kivégzéséről is döntöttek. Egy másik elítélt, Norman Mearle Grim Jr. pedig október 28-án kapja meg a halálos injekcióját, számolt be róla az ABC.

Méreginjekcióval hajtják végre a kivégzést - Illusztráció - Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

Jennings-t 1986-ban ítélték halálra gyilkosság, emberrablás és szexuális erőszak vádjával, miután korábbi két ítéletét megsemmisítették.

A bírósági iratok szerint Jennings 1979 májusában betört egy Brevard megyei házba, majd elrabolta a hatéves Rebecca Kunash-t.

Ezért jár a kivégzés

A nyomozók szerint Jennings elvitte a lányt egy Merritt Island környéki csatorna közelébe, ahol megerőszakolta.

Az erőszak után a férfi a lány fejét a földhöz verte, majd megfojtotta a közeli csatornában, ahol a rendőrség később megtalálta a holttestet.

Nem sokkal később Jenningset egy közlekedési bírság miatt letartóztatták, majd a rendőrség összekapcsolta őt a gyilkossággal. Jennings ügyvédei várhatóan fellebbeznek a floridai Legfelsőbb Bírósághoz és az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához.

Az Origo is beszámolt róla, hogy múlt pénteken Indiana államban is sor került egy kivégzésre.