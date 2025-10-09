Már várta a kivégzést, de egyelőre megmenekült a haláltól

Robert Roberson kivégzését ideiglenesen leállította az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága, alig egy órával a tervezett végrehajtás előtt.

Robert Roberson kivégzését egyelőre elhalasztották Texasban

Fotó: ILANA PANICH-LINSMAN / Innocence Project

A döntés lehetővé teszi, hogy Roberson tanúvallomást tegyen saját ügyében a texasi törvényhozás előtt, ahol a büntető igazságszolgáltatás hibáit vizsgálják.

Roberson 2002-ben kapott halálos ítéletet, miután elítélték kétéves lánya, Nikki Curtis meggyilkolásáért. Az ítélet alapját a „megrázott baba szindróma” képezte, amelyet azóta több tudományos kör is vitat. Ügyvédei szerint a gyermek halálát nem bántalmazás okozta, hanem tüdőgyulladás, szepszis és nem megfelelő gyógyszeres kezelés – írja a CNN. A férfi viselkedését a hatóságok gyanúsnak találták, ám ügyvédei szerint ez az autizmus spektrumzavarnak volt betudható – egy állapotnak, amelyet csak 2018-ban diagnosztizáltak nála.

Egyelőre nem tudni, végrehajtják-e a kivégzést

A Legfelsőbb Bíróság döntése szerint Texas nem akadályozhatja meg Robersont abban, hogy eleget tegyen a törvényhozói idézésnek – így a kivégzést sem hajthatják végre, amíg újabb döntés nem születik. Roberson támogatói között több mint 80 texasi törvényhozó, tudósok, jogvédők és ismert személyiségek is szerepelnek. A nyomozást vezető egykori rendőr, Brian Wharton is megszólalt, és kijelentette: „Szégyellem magam. Egy ártatlan embert akartunk kivégezni”. Wharton szerint Roberson ártatlan, és megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy a kivégzést felfüggesztették.