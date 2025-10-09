Hírlevél

Rendkívüli

Terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Robert Roberson

Már várta a kivégzést, de egyelőre megmenekült a haláltól

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egyelőre megmenekült a haláltól Robert Roberson. Az utolsó pillanatban állították le a kivégzését Texasban, miután a Legfelsőbb Bíróság ideiglenes halasztást rendelt el. Az ügy középpontjában a „megrázott baba szindróma” áll, amelyet egyre többen vitatnak, és amely alapján Robersont elítélték saját kétéves lánya halála miatt.
Robert RobersonTexaskivégzéshalálsorítélet

Robert Roberson kivégzését ideiglenesen leállította az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága, alig egy órával a tervezett végrehajtás előtt.

This handout image courtesy of the Innocence Project shows Robert Roberson photographed through plexiglass at the Texas Department of Criminal Justice Polunsky Unit in Livingston, Texas, on December 19, 2023. Roberson has been sentenced to capital punishment for the death of his daughter, attributed at the time to shaken baby syndrome, but his supporters now say it was caused by undiagnosed pneumonia and improper medical care. Hundreds of his supporters and advocates have filed letters in support of Roberson's clemency petition to the Texas Board of Pardons and Paroles and Governor Greg Abbott. (Photo by Ilana Panich-Linsman / Innocence Project / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ILLANA PANICH-LINSMAN FOR THE INNOCENCE PROJECT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, kivégzés
Robert Roberson kivégzését egyelőre elhalasztották Texasban
Fotó: ILANA PANICH-LINSMAN / Innocence Project

A döntés lehetővé teszi, hogy Roberson tanúvallomást tegyen saját ügyében a texasi törvényhozás előtt, ahol a büntető igazságszolgáltatás hibáit vizsgálják. 

Roberson 2002-ben kapott halálos ítéletet, miután elítélték kétéves lánya, Nikki Curtis meggyilkolásáért. Az ítélet alapját a „megrázott baba szindróma” képezte, amelyet azóta több tudományos kör is vitat. Ügyvédei szerint a gyermek halálát nem bántalmazás okozta, hanem tüdőgyulladás, szepszis és nem megfelelő gyógyszeres kezelés – írja a CNN. A férfi viselkedését a hatóságok gyanúsnak találták, ám ügyvédei szerint ez az autizmus spektrumzavarnak volt betudható – egy állapotnak, amelyet csak 2018-ban diagnosztizáltak nála.

Egyelőre nem tudni, végrehajtják-e a kivégzést

A Legfelsőbb Bíróság döntése szerint Texas nem akadályozhatja meg Robersont abban, hogy eleget tegyen a törvényhozói idézésnek – így a kivégzést sem hajthatják végre, amíg újabb döntés nem születik. Roberson támogatói között több mint 80 texasi törvényhozó, tudósok, jogvédők és ismert személyiségek is szerepelnek. A nyomozást vezető egykori rendőr, Brian Wharton is megszólalt, és kijelentette: „Szégyellem magam. Egy ártatlan embert akartunk kivégezni”. Wharton szerint Roberson ártatlan, és megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy a kivégzést felfüggesztették.

 

