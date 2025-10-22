Egy gyümölcs, ami természetes hashajtóként működik

A tanulmány vezetője, Eirini Dimidi, elmondta, hogy az egyszerű rostbevitel önmagában nem mindig elég, a kivi viszont az actinidin nevű természetes enzimnek köszönhetően serkenti az emésztést és csökkenti a puffadást – tájékoztat a Fox News.
Hogyan érdemes fogyasztani a kivit?
Táplálkozási szakértők szerint a kivi fogyasztása önmagában is hasznos, de zsírtartalmú ételekkel – például dióval, magvakkal vagy joghurttal – párosítva még több tápanyag szívódik fel.
A kivi nemcsak gyümölcssalátákba, hanem sós ételekbe is beilleszthető: kiválóan passzol sajtokhoz, hagymához vagy akár halételekhez is.
Íme néhány tipp, hogyan építheti be a kivit a mindennapi étrendjébe:
- Reggelire egy tál natúr joghurtba keverve, dióval vagy zabpehellyel.
- Ebédre salátákhoz, például feta sajttal és spenóttal.
- Vacsorára halételek vagy csirke mellé frissítő chutney formájában.
- Smoothie-ban, banánnal és zöld levekkel keverve természetes emésztésserkentőként.
Természetes segítség az emésztésért
A kutatás célja, hogy az emberek tudatosabban kezeljék emésztési panaszaikat, és étrendjükbe beépítsék azokat az ételeket, amelyek bizonyítottan támogatják az emésztőrendszer működését. A kivi rendszeres fogyasztása így nemcsak a bélrendszer egészségét javíthatja, hanem az általános közérzetet is.
