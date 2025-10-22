Egy gyümölcs, ami természetes hashajtóként működik

A tanulmány vezetője, Eirini Dimidi, elmondta, hogy az egyszerű rostbevitel önmagában nem mindig elég, a kivi viszont az actinidin nevű természetes enzimnek köszönhetően serkenti az emésztést és csökkenti a puffadást – tájékoztat a Fox News.

A kivi segíthet az emésztés helyreállításában

Fotó: Pexels

Hogyan érdemes fogyasztani a kivit?

Táplálkozási szakértők szerint a kivi fogyasztása önmagában is hasznos, de zsírtartalmú ételekkel – például dióval, magvakkal vagy joghurttal – párosítva még több tápanyag szívódik fel.

A kivi nemcsak gyümölcssalátákba, hanem sós ételekbe is beilleszthető: kiválóan passzol sajtokhoz, hagymához vagy akár halételekhez is.

Íme néhány tipp, hogyan építheti be a kivit a mindennapi étrendjébe:

Reggelire egy tál natúr joghurtba keverve, dióval vagy zabpehellyel.

Ebédre salátákhoz, például feta sajttal és spenóttal.

Vacsorára halételek vagy csirke mellé frissítő chutney formájában.

Smoothie-ban, banánnal és zöld levekkel keverve természetes emésztésserkentőként.

Természetes segítség az emésztésért

A kutatás célja, hogy az emberek tudatosabban kezeljék emésztési panaszaikat, és étrendjükbe beépítsék azokat az ételeket, amelyek bizonyítottan támogatják az emésztőrendszer működését. A kivi rendszeres fogyasztása így nemcsak a bélrendszer egészségét javíthatja, hanem az általános közérzetet is.

A kivi további jótékony hatásairól, az Origo.hu felületén olvashat.