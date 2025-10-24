Brit kutatók szerint a kivi nemcsak finom, hanem hatékony természetes segítség lehet a székrekedés enyhítésében is. Egy frissen megjelent tanulmány alapján ez a gyümölcs, a rozskenyér és az ásványvíz is hozzájárulhat az egészséges bélműködéshez. Sőt a kutatás új megvilágításba helyezi a korábbi étrendi tanácsokat is – írja a Fox News.

A kivi lehet a megoldás az egészséges bélműködésre - Forrás: Pexels

A kivi több mint egyszerű rostforrás

A londoni King's College kutatói a Journal of Human Nutrition and Dietetics folyóiratban tették közzé az első, bizonyítékokon alapuló étrendi irányelveket a krónikus székrekedésben szenvedő felnőttek számára.

Megállapításaik szerint a kivi, a rozskenyér és az ásványvíz egyaránt javíthatja a bélrendszer működését, míg az általános rostbevitel önmagában nem mindig hoz eredményt.

A rostfogyasztás eddig általános tanács volt, de nincs elegendő tudományos bizonyíték arra, hogy ez önmagában hatékony a székrekedés kezelésében. Ehelyett a kutatás új, célzott étrendi stratégiákat javasol, amelyek valóban segíthetnek a tünetek enyhítésében.

A kivi rendkívül értékes tápanyagforrás: E-vitamint és aktinidin nevű enzimet tartalmaz, amely gyorsítja az emésztést és csökkenti a puffadást.

Néhány szelet kivi bármely étkezésbe beilleszthető, és ha magvakkal, diófélékkel vagy teljes zsírtartalmú tejtermékekkel fogyasztjuk, a szervezet még több tápanyagot tud hasznosítani.