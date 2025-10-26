Jó lesz vigyázni: koleszterinszint csökkentőt hívtak vissza!

Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelete (FDA) bejelentette, hogy az Ascend Laboratories több mint 141 ezer üveg koleszterincsökkentő atorvasztatin-kalcium tablettát hív vissza a piacról.

Az amerikai koleszterincsökkentő gyógyszer hatóanyaga nem megfelelően oldódik fel a szervezetben

Fotó: Unsplash

A döntés oka, hogy laboratóriumi tesztek során a tabletták nem feleltek meg a hatóanyag-felszabadulásra vonatkozó előírásoknak, vagyis nem biztos, hogy a hatóanyag megfelelően oldódik fel a szervezetben.

A visszahívás a 90-, 500- és 1000-szemes kiszereléseket érinti, amelyek lejárati ideje 2027 februárjáig is tarthat – írja az Independent.

A leggyakrabban alkalmazott koleszterincsökkentő

Az FDA a folyamatot „Class II” kategóriába sorolta, ami azt jelenti, hogy a termék használata ideiglenes vagy visszafordítható egészségügyi kockázatot jelenthet, ám a súlyos következmények szintje valószínűsége alacsony ennél a koleszterincsökkentő gyógyszernél.

Az atorvasztatin a világ egyik leggyakrabban alkalmazott gyógyszere a magas koleszterinszint kezelésére és a szív-érrendszeri betegségek megelőzésére. Az FDA hangsúlyozta, hogy eddig nem érkezett jelentés káros mellékhatásról, de a betegeknek ajánlott ellenőrizniük a gyógyszer csomagolásán szereplő gyártási számot, és szükség esetén konzultálniuk orvosukkal. A szakértők szerint az eset ismét ráirányítja a figyelmet a gyógyszergyártás minőség-ellenőrzésének fontosságára, és arra, hogy még a legelterjedtebb készítmények esetében is elengedhetetlen a folyamatos felügyelet.