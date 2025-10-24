Bibliai fejezetet írhat át a régészek felfedezése

A 200 éves temetkezési helyen sziklába vájt sírokat, agyag- és üvegedényeket, olajmécseseket, érméket és amuletteket találtak. A Daily Mail szerint ezek változtathatják meg a Biblia Kolosszeieknek írt levelének fejezeteit.

A Kolosszeieknek írt levélnek négy fejezete van a Bibliában

Fotó: Unsplash

A Kolosszeieknek írt levél szerint Jézus Krisztus mindenek fölött áll

A kutatók szerint ez lehet Anatólia legnagyobb ismert nekropolisza.

A sírok között talált tárgyak sokat elárulnak a város lakóinak hiedelmeiről és szertartásairól. A mágikus és védelmező tárgyak azt mutatják, hogy Kolosséban a spiritualitás már jóval a kereszténység előtt is fontos szerepet játszott”

– mondta a feltárást vezető Baris Yener.

Kolosse a Újszövetségben is szerepel: itt élt az a keresztény közösség, amelynek Szent Pál apostol írta híres levelét. A Kolosséiakhoz írt levél négy fejezetben hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus mindenek fölött áll, és arra inti a hívőket, hogy kerüljék a tévtanokat és a bálványimádást. A most feltárt sírok azonban arra utalnak, hogy a város lakói mágikus és pogány szertartásokat is gyakoroltak, éppen ezek ellen lépett fel Pál apostol a levelében.

A régészek szerint a nekropolisz nemcsak vallási, hanem társadalmi és gazdasági képet is ad Kolossé életéről: a sírok elrendezése és a gazdag leletek fejlett városszervezetre utalnak.

A kolosszéi sírok felfedezése segít megérteni azt a vallási és kulturális környezetet, amelyben az első keresztény közösségek megszülettek”

– tette hozzá Yener.

A kutatók remélik, hogy a további ásatások révén teljesebb képet kapnak a városról, amely egyszerre volt ókori vallási központ és az őskereszténység egyik bölcsője.

