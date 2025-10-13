Tűz pusztított el egy 400 éves kolostort, menekültek az apácák

Drámai esemény rázta meg Olaszországot: tűz ütött ki egy csaknem négyszáz éves kolostorban, amely nemcsak történelmi és vallási jelentőséggel bírt, hanem számos felbecsülhetetlen értékű műtárgynak is otthont adott. A tragédia szerencsére nem követelt emberéletet, de a kulturális veszteség hatalmas. A tűz lehetséges okai jelenleg vizsgálat alatt állnak – írja a New York Post.

Tűz pusztította el a 400 éves Bernaga kolostort - Illusztráció - Fotó: LARS GREULICH / EinsatzReport24

Pusztító tűz a Bernaga kolostorban

A Milánó közelében található Bernaga kolostorban szombaton késő este ütött ki a pusztító tűzvész. A lángok gyorsan terjedtek, és rövid időn belül az egész épületet beborították. A kolostorban összesen 21 zárt rendi apáca élt – szerencsére mindannyian időben el tudták hagyni az épületet. Ketten közülük menekülés közben megsérültek, őket jelenleg kórházban ápolják.

A kolostor 1628-ban nyitotta meg kapuit, és évszázadokon keresztül a térség vallási életének egyik jelentős központja volt.

A szombati tűz teljesen elpusztította az épület tetőszerkezetét, valószínűleg a belső terekben tárolt műtárgyak és festmények nagy része is megsemmisült. A helyi sajtó szerint a károk mértéke felbecsülhetetlen, Marco Panzeri polgármester katasztrófaként hivatkozott az eseményre.

Carlo Acutis kolostora

A Bernaga kolostor nemcsak építészeti értékei miatt volt különleges, hanem azért is, mert ez volt Carlo Acutis, az első millenniumi generációból származó szent elsőáldozásának helyszíne.

A mindössze 15 évesen, leukémiában elhunyt fiút modern evangelizációs tevékenysége tette ismertté: egy általa készített weboldalon dokumentálta a világ különböző pontjain történt csodákat.

Az Isten influenszere becenéven is emlegetett Acutist nemrég avatták szentté a Vatikánban.

Rövidzárlat okozhatta a tüzet

Massimo Sertori tanácsos szerint a tüzet valószínűleg egy rövidzárlat okozhatta az ott élő ambroziánus szerzetesek egyik cellájában. Az ambroziánus rítus a katolikus egyház egyik ősi liturgikus hagyománya, amely Szent Ambrus milánói püspökről kapta a nevét.