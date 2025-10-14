Klímaaktivisták rongáltak meg egy híres, 133 éves festményt – videó

Klímaaktivisták öntöttek vörös festéket egy 133 éves Kolumbusz Kristóf-festményre Madrid egyik múzeumában. Az incidens október 12-én, Spanyolország nemzeti ünnepén történt, feltehetően a kolonializmus következményei ellen való tiltakozásként. Az eset nemcsak művészeti, hanem politikai figyelmet is keltett, hiszen a festmény jelentős történelmi és kulturális értéket képvisel – számolt be a Daily Mail.

Vörös festékkel rongálták meg a Kolumbusz-festményt (illusztáció) – Forrás: Pexels

Klímaaktivisták célpontja lett Kolumbusz festménye

A madridi Haditengerészeti Múzeumban kiállított José Garnelo-festmény Kolumbusz 1492-es Újvilágba érkezését ábrázolja. Amikor a Futuro Vegetal mozgalom két női aktivistája vörös festékkel kezdte dobálni a képet, a látogatók kiabálva próbálták megakadályozni őket. A videón az is jól látható, ahogyan egy biztonsági őr is a rongálók felé siet, azonban elcsúszik és elesik. A két aktivistát végül a múzeum más dolgozói fogták el és vezették ki, majd állítólag kulturális örökség elleni bűncselekmény miatt vették őrizetbe őket.

A Futuro Vegetal szerint a rendőrség „éheztette” az aktivistákat, mivel nem kaptak vegán ételt.

A múzeum dolgozói azonnal megkezdték a festmény helyreállítását, és néhány óra alatt sikerült visszaállítani az eredeti állapotot.

Nem véletlenszerű volt az időpont

Október 12. Spanyolországban hagyományosan katonai és tengeri parádékkal, régiós ruhás ünnepségekkel jár, de egyben alkalmat ad a tiltakozásoknak is. Ugyanezen a napon a madridi Reina Sofía Múzeumban 20 aktivista tartott ülősztrájkot Pablo Picasso híres Guernica című festménye előtt.