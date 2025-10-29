Ezek a konzerv ételek titokban szuperegészségesek – és fillérekbe kerülnek!

A konzerv ételek ma reneszánszukat élik: hosszú ideig elállnak, olcsók és tele vannak értékes tápanyagokkal. A dietetikusok szerint érdemes néhány alapdarabot mindig otthon tartani, mert a tartós élelmiszerek nemcsak praktikusak, hanem egészségesek is - számol be a Daily Mail.

A legjobb konzerv ételek: csicseriborsó, lencse, makréla – olcsók, mégis szuper egészségesek

Fotó: Unsplash

Konzerv ételek, amik nem hiányozhatnak a kamrából

Paradicsom Makréla Csicseriborsó Lencse Gyümölcsök

A dietetikusok szerint a konzerv paradicsom nemcsak kényelmes megoldás, hanem sokszor még tápanyagdúsabb is, mint a friss. Tele van C-vitaminnal és likopinnel, amely erős antioxidáns és segíthet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. A főzés csak fokozza a likopin hatását, így levesekhez, szószokhoz és pörköltekhez is ideális alap.

A makréla a legegészségesebb konzervhalak közé tartozik. Magas az omega-3 zsírsav-tartalma, amely nélkülözhetetlen az agy, a szív és a sejtek működéséhez. Ráadásul kalciumban is gazdag, mivel az apró halcsontok is ehetőek. A szakértők szerint különösen hasznos azok számára, akik kevés tejterméket fogyasztanak.

A csicseriborsó igazi szuperétel: magas a fehérje-, rost- és vastartalma, és segít a koleszterinszint csökkentésében. Emellett stabilizálja a vércukorszintet és támogatja az emésztést. Könnyen beilleszthető bármilyen ételbe – levesbe, salátába, vagy akár tésztaszószba keverve is finom.

A konzerv lencse gyorsan elkészíthető, és tele van fehérjével, rosttal, magnéziummal és folsavval. A szakértők szerint a lencse különösen jó választás, ha növényi alapú étrendet követünk, mivel egy rizses lencseétel önmagában is teljes értékű fehérjeforrás. A fekete lencse változat még több rostot és fehérjét tartalmaz.

A konzerv gyümölcsök – például az őszibarack, ananász – remek alternatívát kínálnak, ha épp kifogytunk a friss gyümölcsből. A bennük lévő A- és E-vitamin jól megőrződik, így támogatják a bőr, a szem és a csontok egészségét. Fontos azonban, hogy mindig saját levében eltett gyümölcsöt válasszunk, ne cukros szirupban úszót.