Kopaszodik? Ha így mos hajat, azonnal hagyja abba

A kopaszodás kialakulásában nemcsak a genetika, hanem a mindennapi szokások is szerepet játszhatnak — állítja Dr. Wajid Ali Anwar, a UK Hair Transplants klinika szakértője. A forró zuhany a fejbőr kiszáradását, gyulladását és a hajszálak törékennyé válását idézheti elő. A szakember szerint a túl meleg víz eltávolítja a haj természetes olajait, megbontja a fejbőr védőrétegét, és fokozhatja a hajhullást, ami hosszú távon akár tartós ritkuláshoz vezethet – írja a Daily Star.

A forró zuhany nemcsak a bőrt, hanem a hajat is károsíthatja — hosszú távon a kopaszodás egyik kiváltó oka lehet. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A kopaszodás és a forró zuhany kapcsolata – így károsítja a fejbőrt

Az orvos szerint a haj egészségének megőrzéséhez a víz hőmérséklete kulcsfontosságú. A langyos, 37–39 °C-os zuhany kíméletes a hajjal, miközben eltávolítja a szennyeződéseket és a felesleges faggyút. A forró víz ezzel szemben kiszárítja a fejbőrt, irritációt okoz, és gyorsítja a hajszálak elvékonyodását.

A szakértő azt javasolja, hogy este zuhanyozzunk rövid ideig, mivel így a hajhagymák éjszaka regenerálódni tudnak. Az agresszív dörzsölés, a forró hajszárító és a túl sok hajápoló szer szintén ronthat a helyzeten.

Aki hajlamos a kopaszodásra, annak különösen fontos a kíméletes hajmosás és a természetes szárítás. Egy puha törölköző és a langyos víz használata már néhány hét alatt látványos javulást hozhat.

Egy brit kutatás szerint a kopasz férfiak gyakrabban érzik magukat magabiztosnak és vonzónak – vagyis a kopaszodás nem feltétlenül hátrány, inkább stíluskérdés is lehet.

