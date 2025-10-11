Megtalálhatták a kopaszodás ellenszerét!

A tudósok szerint a sztéviozid, a sztívia növény természetes édesítő vegyülete, forradalmasíthatja a kopaszodás kezelését. A legújabb kutatás kimutatta, hogy ez az anyag segíti a minoxidil felszívódását a bőrön keresztül – ez a hatóanyag jelenleg a hajhullás elleni készítmények egyik legfontosabb összetevője - számol be a ScienceDaily.

A sztívia természetes vegyülete új reményt adhat a kopaszodás elleni harcban

Fotó: Unsplash

Egérkísérletek során a kutatók sztévioziddal és minoxidillal kombinált, feloldódó tapaszt alkalmaztak, ami újraaktiválta a hajtüszők növekedési fázisát. Az eredmény: új hajszálak jelentek meg, és a hajnövekedés látványosan fokozódott.

A kopaszodás okai és a jelenlegi kezelések korlátai

Az androgenetikus alopecia, vagyis a férfi és női típusú kopaszodás, a hajritkulás leggyakoribb formája. Kialakulásában genetikai és hormonális tényezők is szerepet játszanak. A hajtüszők idővel érzékennyé válnak a dihidrotesztoszteronra (DHT), ami zsugorodást és hajritkulást okoz.

A minoxidil az egyik legismertebb, engedélyezett kezelés, amely javítja a fejbőr vérkeringését, ezáltal meghosszabbítja a haj növekedési ciklusát. Ugyanakkor a hatóanyag nehezen jut át a bőrön, és rosszul oldódik vízben, így a hatása sokszor korlátozott. A betegeknek hónapokig kell kitartóan alkalmazniuk, mire látható eredményt tapasztalnak.

A természetes megoldás előnyei

A kutatók célja, hogy természetes módon fokozzák a hatóanyag felszívódását, ezzel növelve a kezelés hatékonyságát és csökkentve az alkalmazási gyakoriságot. A sztéviozid biztonságos, növényi eredetű alternatíva, amely képes javítani a minoxidil bőrbe jutását, így hatékonyabban serkenti a hajnövekedést.

Új korszak kezdődhet a hajhullás kezelésében

A sztívia alapú megoldás nemcsak hatékonyabb, de környezetbarát is, hiszen megújuló növényi forrásból származik. A jövőben akár olyan természetes hajnövesztő készítmények is megjelenhetnek, amelyek kíméletesebbek a bőrhöz, mégis látványos eredményt hoznak.