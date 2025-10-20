Bizarr: koponyákból készítettek ivóedényeket

A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmány szerint kínai régészek több tucat emberi koponyát tártak fel, amelyekből maszkokat és ivóedényeket formáltak. A leletek i. e. 3000 és 2500 közé datálhatók, és a neolitikus Liangzhu-kultúrához köthetők.

5000 éves koponya-maszkokat találtak Kína neolitikus sírjaiban (ilusztráció)

Fotó: Engin Akyurt/pexels

Koponya-leletek a múltból

A kutatók több mint 50 ember csontmaradványát vizsgálták, amelyek közül sokat szándékosan felhasítottak, kifúrtak vagy megformáltak. A legbizarrabb darabok közé tartoztak azok a koponyák, amelyeket kettévágtak vagy függőlegesen szeltek szét, hogy maszkokat készítsenek belőlük - számol be a New York Post.

A koponyákon nem találtak semmilyen erőszakos halálra utaló nyomot. A kutatók szerint az emberek testét csak azután dolgozták fel, hogy természetes módon elbomlottak. Vagyis nem gyilkosság vagy harc áldozatairól van szó, hanem olyan elhunytakról, akiknek maradványait később különleges rituálé során használták fel.

A japán kutató, Junmei Sawada szerint a sok befejezetlen és eldobott koponya-lelet arra utal, hogy a halottak iránti tisztelet ekkoriban háttérbe szorulhatott. A kutatók úgy vélik, ez összefügghetett a Liangzhu-kultúra gyors urbanizációjával: a városiasodás során az emberek már nem a rokonság, hanem a társadalmi szerepek mentén szerveződtek.

A történelem során több hasonló eset is ismert. 2023-ban például Cambridge közelében egy emberi koponyából készült hajfésűt találtak. A lelet arra utal, hogy a múlt emberei egészen más módon viszonyultak a halálhoz és az emberi testhez, mint a mai társadalmak.

