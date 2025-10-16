Hihetetlen felfedezés: több ezer éves emberi koponya került elő

A koponya maradványát egy helyi földtulajdonos találta meg, aki a környéken őslakos eszközöket is gyűjt. A férfi azonnal jelentette a leletet a hatóságoknak, így a régészeknek sikerült megóvni a különleges tárgyat. A radiokarbon-vizsgálatok alapján a koponyadarab körülbelül i.e. 2300-ból, azaz több mint 4270 évvel ezelőttről származik.

4270 éves koponya változtathatja meg a történelmet!

Fotó: Youtube képkivágás / WLWT News

Tudományos áttörés: mit árul el a 4000 éves koponya?

A szakértők, köztük a University of Indianapolis antropológusa, dr. Krista Latham megállapították, hogy a koponya egy felnőtt emberhez tartozott. Bár a csonttöredék nem teljes, a vizsgálatok szerint a lelet jó állapotban maradt fenn, ami rendkívül ritka ilyen korú emberi maradványok esetében.

A kutatók szerint a felfedezés segíthet jobban megérteni az Észak-Amerikában élt korai népek életmódját, kultúráját és temetkezési szokásait. Az Indiana állam régiója korábban is ismert volt ősi településeiről, de ilyen idős emberi maradvány ritkán kerül elő.

Ez a felfedezés erőteljes és alázatra intő emlékeztető arra, hogy emberek már évezredekkel ezelőtt is ezen a földön éltek

– fogalmazott Eddie Richardson, a megyei halottkém.

A lelet további sorsa: visszatérhet az őslakos közösséghez

A hatóságok jelenleg az Indiana Természeti Erőforrások Minisztériumával együttműködve vizsgálják, miként lehet a maradványt méltó módon kezelni. A cél az, hogy a folyamat megfeleljen az amerikai őslakosok sírjait védő törvényeknek (Native American Graves and Repatriation Act).

A szakértők és a helyi közösségek képviselői közösen döntik el, hogyan történjen a lelet elhelyezése és őrzése a jövőben.

A kutatás pedig folytatódik, hiszen a környéken még további ősi leletek is rejtőzhetnek.

Magyarország területén is került elő érdekes lelet a közelmúltban: az Origo.hu felületén olvashat a részletekről.