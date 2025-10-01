Kiszivárogtak a részletek az EU-csúcsról – mutatjuk, miről volt szó

A hosszúra nyúlt megbeszélésen a vezetők szerint bőven volt miről vitázni. A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen egyenesen úgy fogalmazott: „hibrid háború érte el Európát”. Emmanuel Macron francia elnök pedig kijelentette, hogy a kontinens „konfrontációban áll Oroszországgal”. A feszültségek nemcsak az ukrajnai háború miatt éleződnek, hanem több más tényező is közrejátszott: az elmúlt hetekben drónok sértették meg a lengyel, román, dán és norvég légteret, ami miatt több országban is nő a készültség. Giorgia Meloni olasz kormányfő szerint ezek a lépések Moszkva kudarcait próbálják elfedni, ám Antonio Missiroli, a NATO egykori főtitkárhelyettese úgy látja: sokkal inkább arról van szó, hogy Oroszország teszteli Európa reakcióképességét éppen akkor, amikor az Egyesült Államok támogatása gyengülni látszik, és a transzatlanti egység is bizonytalanabb – írja a Politico.
Az uniós vita egyik központi témája Ursula von der Leyen javaslata volt, amely egy úgynevezett „drónfal” kiépítését célozná az EU határain.
A kezdeményezést a balti államok és Lengyelország lelkesen üdvözölték, míg Franciaország és Németország inkább óvatos. Macron szerint a valódi prioritás a modern előrejelző rendszerek és mélycsapás-mérő képességek, például ballisztikus rakéták fejlesztése, míg Boris Pistorius német védelmi miniszter azt hangsúlyozta: az EU-nak olyan projekteket kellene választania, amelyeket gyorsan meg lehet valósítani. Diplomaták a háttérben egyébként arról beszéltek:
maga a „drónfal” koncepciója is homályos, sokan nem tudják pontosan, mit takar, és az is kérdés, hogy regionális együttműködésként vagy uniós szintű projektként valósulna meg, hiszen utóbbi nélkülözhetetlen a közös finanszírozás szempontjából.
A viták azonban nem merültek ki a katonai kérdésekben. Napirendre került az Oroszországtól befagyasztott mintegy 200 milliárd eurós vagyon felhasználása is. Az Európai Bizottság 140 milliárd eurós kölcsönkonstrukciót javasolt: az eszközök hozamát használnák fedezetként, elkerülve a tényleges elkobzást, amely könnyen sérthetné a nemzetközi jogot. Ursula von der Leyen igyekezett nyugtatni a kételkedőket, hangsúlyozva, hogy nem vagyonelkobzásról, hanem a hozamok felhasználásáról van szó. Belgium azonban különösen érintett: az Euroclear pénzintézet székhelye Brüsszelben van, így Bart De Wever belga kormányfő világossá tette, hogy nem hajlandó elfogadni olyan konstrukciót, ahol „Putyin pénzét elvesszük, de a kockázatokat Belgium viseli”.
Macron még ennél is tovább ment: szerinte a vagyonok tényleges lefoglalása aláásná az európai pénzügyi intézmények hitelességét, és elriaszthatná a befektetőket. A francia elnök inkább új uniós kötvények kibocsátását támogatja, amelyeket a tagállamok közösen garantálnának.
Párizs csak akkor hajlandó részt venni ebben, ha a terhek igazságosan oszlanak meg, és nem növelik tovább Franciaország már amúgy is katasztrofális költségvetési hiányát.
A koppenhágai csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország nem enged a külső nyomásnak az energiapolitikában. „Magyarország szuverén állam, önállóan dönt arról, honnan vásárol energiahordozókat” – hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor szerint az EU-ban egyesek „jogi trükközéssel” próbálnák megnyitni Ukrajna csatlakozási tárgyalásait, de ez nem lehetséges, mert minden bővítési folyamat egyhangú tagállami döntéseken alapul. „Magyarország nélkül nincs ukrán EU-csatlakozás” – mondta, hozzátéve: hazánknak ebben csendes szövetségesei vannak, de nyíltan kevesen vállalják ugyanezt az álláspontot.
A miniszterelnök három nagy vitapontot emelt ki: az uniót saját háborúként akarják bevonni az orosz–ukrán konfliktusba, egyre több pénzt követelnek Ukrajna számára, és fel akarják gyorsítani Kijev csatlakozását. „Ehhez társul a negyedik: hogy ne vásároljunk olajat és gázt Oroszországtól. Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, ezért nemet kell mondanom” – fogalmazott.
Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy Magyarország földrajzi helyzetéből fakadóan nem tudja teljesen kiváltani az orosz importot, hiszen tengerpart nélküli ország, az alternatív horvátországi vezeték pedig nem elegendő.
Most olyan feszült helyzet van, hogy egyetlen hiba is világháborúhoz vezethet – figyelmeztetett.
A kormányfő kijelentette: Ukrajna uniós csatlakozását a magyar emberek sem támogatják, hiszen erről népszavazás is volt. Magyarország inkább stratégiai megállapodásban gondolkodik Kijevvel, mint tagságban. „Az Európai Unió finanszírozza Ukrajna hadseregét, közigazgatását és nyugdíjait – ez pénzügyi tény. Ha ma leállítanánk a támogatást, Ukrajna megszűnne mint állam” – mondta.
Orbán Viktor a svéd kormányfővel fennálló vitára is kitért, felidézve, hogy Stockholm több ügyben Magyarország ellen lépett fel az Európai Bíróságon. Ugyanakkor hozzátette: „Egyébként szeretjük a svédeket.”