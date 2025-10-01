Kiszivárogtak a részletek az EU-csúcsról – mutatjuk, miről volt szó

A hosszúra nyúlt megbeszélésen a vezetők szerint bőven volt miről vitázni. A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen egyenesen úgy fogalmazott: „hibrid háború érte el Európát”. Emmanuel Macron francia elnök pedig kijelentette, hogy a kontinens „konfrontációban áll Oroszországgal”. A feszültségek nemcsak az ukrajnai háború miatt éleződnek, hanem több más tényező is közrejátszott: az elmúlt hetekben drónok sértették meg a lengyel, román, dán és norvég légteret, ami miatt több országban is nő a készültség. Giorgia Meloni olasz kormányfő szerint ezek a lépések Moszkva kudarcait próbálják elfedni, ám Antonio Missiroli, a NATO egykori főtitkárhelyettese úgy látja: sokkal inkább arról van szó, hogy Oroszország teszteli Európa reakcióképességét éppen akkor, amikor az Egyesült Államok támogatása gyengülni látszik, és a transzatlanti egység is bizonytalanabb – írja a Politico.

Az uniós vita egyik központi témája Ursula von der Leyen javaslata volt, amely egy úgynevezett „drónfal” kiépítését célozná az EU határain.

A kezdeményezést a balti államok és Lengyelország lelkesen üdvözölték, míg Franciaország és Németország inkább óvatos. Macron szerint a valódi prioritás a modern előrejelző rendszerek és mélycsapás-mérő képességek, például ballisztikus rakéták fejlesztése, míg Boris Pistorius német védelmi miniszter azt hangsúlyozta: az EU-nak olyan projekteket kellene választania, amelyeket gyorsan meg lehet valósítani. Diplomaták a háttérben egyébként arról beszéltek:

maga a „drónfal” koncepciója is homályos, sokan nem tudják pontosan, mit takar, és az is kérdés, hogy regionális együttműködésként vagy uniós szintű projektként valósulna meg, hiszen utóbbi nélkülözhetetlen a közös finanszírozás szempontjából.

A viták azonban nem merültek ki a katonai kérdésekben. Napirendre került az Oroszországtól befagyasztott mintegy 200 milliárd eurós vagyon felhasználása is. Az Európai Bizottság 140 milliárd eurós kölcsönkonstrukciót javasolt: az eszközök hozamát használnák fedezetként, elkerülve a tényleges elkobzást, amely könnyen sérthetné a nemzetközi jogot. Ursula von der Leyen igyekezett nyugtatni a kételkedőket, hangsúlyozva, hogy nem vagyonelkobzásról, hanem a hozamok felhasználásáról van szó. Belgium azonban különösen érintett: az Euroclear pénzintézet székhelye Brüsszelben van, így Bart De Wever belga kormányfő világossá tette, hogy nem hajlandó elfogadni olyan konstrukciót, ahol „Putyin pénzét elvesszük, de a kockázatokat Belgium viseli”.