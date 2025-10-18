Ez az áttörő fejlesztés az egész világot megváltoztathatja – mutatjuk a csodát!

Brit tudósok a Tokamak Energy laborjában egy csillagot hoztak létre földi körülmények között, előrelépést téve a tiszta, korlátlan energia ígéretét kecsegtető fúziós technológia kutatásában – írja az Independent.

Brit tudósok áttörést értek el a tiszta, korlátlan energia előállításában

Korlátlan energia, a jövő ígérete

A Tokamak Energy kutatói Oxfordban egy speciális géppel, az ST40 nevű tokamakkal mesterséges csillagot hoztak létre. A plazma, vagyis a nagyon forró, ionizált gáz, több tízmillió fokra hevített hidrogénatomokból áll.

A kísérletek során litiumport dobtak a plazmába, amely a sugárzó hő hatására ragyogó színeket vett fel: piros, majd zöld színekben látható a mágneses mező mentén mozgó anyag. Ez a látvány segíti a tudósokat abban, hogy nyomon követhessék, hol tart a plazma, és hogyan viselkedik a litium a fúziós folyamatban.

Ha a hidrogén két fajtáját (deutériumot és tríciumot) nagyon magas hőmérsékletre melegítjük, összeolvadnak, héliumot és hatalmas mennyiségű energiát szabadítanak fel. Ez az energia hasonló módon hasznosítható, mint a mai erőművekben a villamos energia és a hő termelése.

A fúzió hihetetlenül hatékony: egyetlen kilogramm üzemanyag több milliószor több energiát termel, mint ugyanennyi szén, olaj vagy földgáz elégetése. Ráadásul nincs káros kibocsátás, így teljesen tiszta energiaforrás lehet.

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy a világ egyik legfejlettebb fúziós gépét üzemeltetjük Oxfordban. Ezek az új képek bepillantást engednek a jövőbe, miközben értékes adatokat szolgáltatnak a kutatóinknak a tiszta, korlátlan energia eléréséhez” – mondta Stuart White, a Tokamak Energy szóvivője.